Lost Soul Aside na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują dostępne w grze bronie

Jakiś czas temu informowaliśmy, że gracze narzekają na jakość i cenę Lost Soul Aside. Tymczasem premiera wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami. Dlatego też nie powinno nikogo zdziwić, że w sieci pojawił się kolejny zwiastun nadchodzącego action-RPG łączącego klimaty fantasy i science fiction.

Nowy zwiastun Lost Soul Aside skupia się na prezentacji broni

Najnowszy zwiastun Lost Soul Aside skupia się na arsenale, który zostanie oddany w ręce graczy. We wspomnianym materiale zaprezentowano kilka różnych mieczów, a także kosę. Jeśli chcecie dowiedzieć więcej na temat broni dostępnych w nadchodzącej produkcji studia Utizero Games, to rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości.