Lost Soul Aside rozczarowuje przed premierą? Gracze narzekają na jakość i cenę gry

Twórca Lost Soul Aside, Yang Bing, potwierdził, że projekt od początku miał charakter produkcji AA, a prace ruszyły pełną parą dopiero w 2021 roku. Mimo to, wydawca wycenił podstawową wersję gry na 299 zł, a cyfrową edycję Deluxe na 339 zł, co wzbudza wątpliwości graczy co do proporcji ceny do jakości.