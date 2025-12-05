RoboCop doczekał się potężnego pomnika. Po 14 latach od internetowego żartu w Detroit stanął kultowy glina z serii science fiction

Ogromna gratka dla fanów RoboCopa.

Miłośnicy najpopularniejszego robogliny mają powody, aby odwiedzić Detroit. W mieście odsłonięto długo wyczekiwany pomnik RoboCopa, który powstał aż czternaście lat. Pomnik ma swój początek od viralowego wpisu, który rozpoczął całą inicjatywę. To powrót do korzeni postaci, która od czasu filmu z 1987 roku niezmiennie cieszy się statusem ikony science fiction. RoboCop otrzymał własny pomnik w Detroit Choć przez lata powstawały kolejne próby przywrócenia RoboCopa współczesnej publiczności w formie gier, czy filmowych rebootów, dla wielu fanów oryginał Paula Verhoevena pozostaje dziełem nie do podrobienia. To właśnie przywiązanie widzów do pierwszej odsłony sprawiło, że idea stworzenia materialnego hołdu dla RoboCopa w końcu doczekała się realizacji.

Wszystko zaczęło się ponad dekadę temu. Ówczesny burmistrz Detroit poprosił użytkowników Twittera o pomysły na ulepszenie miasta. W odpowiedzi pewien internauta, który nawet nie mieszkał w Detroit, zaproponował stworzenie pomnika RoboCopa. Uzasadnił to słowami: Filadelfia ma pomnik Rocky’ego, a RoboCop skopałby Rocky’emu tyłek. To świetny ambasador Detroit.

Pomysł został odrzucony niemal natychmiast, jednak wywołał lawinę reakcji. Media zaczęły pisać o potencjalnym projekcie, powstały petycje, a niedługo później uruchomiono zbiórkę na Kickstarterze. W zaledwie sześć dni wpłacono ponad 67 tysięcy dolarów. Entuzjazm nie uchronił jednak przedsięwzięcia przed licznymi przeszkodami. Prace nad rzeźbą napotykały kolejne opóźnienia, pojawiały się wątpliwości dotyczące sensu stawiania takiego pomnika, a kwestia jego przyszłej lokalizacji stała się dodatkowym wyzwaniem. Po latach dyskusji, problemów technicznych i niepewności monumentalna figura została ukończona, a teraz oficjalnie znalazła swoje miejsce. Fani mogą zobaczyć pomnik RoboCopa pod adresem 3434 Russell Street na terenie East Market w Detroit. Po prawie czterdziestu latach od filmowej premiery RoboCop znów stoi na straży miasta, które uczyniło go legendą. Poniżej zobaczycie nagrania, pokazujące pomnik robogliny. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.