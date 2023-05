Lords of the Fallen z oficjalną datą premiery. CI Games ujawniło też cenę gry

Mikołaj Ciesielski 0 0

Jeszcze dziś gracze będą mieli również okazję zobaczyć gameplay.

Już w zeszłym tygodniu do sieci wyciekła data premiery Lords of the Fallen. Na szczęście CI Games postanowiło nie trzymać nas zbyt długo w niepewności. Polska spółka opublikowała bowiem komunikat, w którym ujawniono dokładny termin debiutu produkcji. Firma zdradziła również, ile gracze będą musieli zapłacić za poszczególne edycje wspomnianego tytułu. Premiera Lords of the Fallen w październiku 2023. Gra zadebiutuje w nowym standardzie cenowym CI Games potwierdziło przeciek z zeszłego tygodnia i poinformowało, że Lords of the Fallen zadebiutuje na rynku dokładnie 13 października 2023 roku. Dowiedzieliśmy się również, że nadchodzące action-RPG od studia Hexworks dostępne będzie w trzech różnych edycjach. Gracze będą mogli bowiem wybrać: wersję standardową w cenie 69,99 euro (ok. 320 zł);

(ok. 320 zł); wersję Deluxe w cenie 79,99 euro (ok. 360 zł);

(ok. 360 zł); Edycję Kolekcjonerską w cenie 229,99 euro (ok. 1050 zł).

To jednak nie koniec informacji. Już dziś – 18 maja – o 15:00 czasu polskiego gracze będą mieli okazję zobaczyć gameplay z Lords of the Fallen. Materiał będzie dostępny na oficjalnym kanale CI Games na platformie YouTube. Po jego publikacji zainteresowani prawdopodobnie otrzymają możliwość składania zamówień przedpremierowych.

GramTV przedstawia: