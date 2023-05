Wyciekła data premiery gry Lords of the Fallen. To będzie dość gorący okres

Jeszcze w zeszłym roku mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Lords of the Fallen , czyli pełnoprawnego rebootu gry z 2014 roku. Od tamtego czasu nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele, aż do końca stycznia, kiedy to deweloperzy ujawnili , że chcą stworzyć Dark Souls 4.5. I choć polskie studio Hexworks nie rozpoczęło jeszcze konkretnej kampanii marketingowej, tak prawdopodobnie stanie się to już niedługo, ponieważ do sieci wyciekła potencjalna data premiery produkcji.

Lords of the Fallen – wyciekła data premiery

Na profilu użytkownika Aggiornamenti Lumia, który specjalizuje się w znajdywaniu danych publikowanych w bazie danych Microsoftu (m.in. w sklepie Xbox Store), pojawił się wpis, w którym czytamy, że premiera gry Lords of the Fallen ma nastąpić 13 października bieżącego roku.