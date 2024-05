Lords of the Fallen z nowymi trybami rozgrywki. Gra zadebiutowała dziś w Xbox Game Pass

W ubiegłym miesiącu gracze Lords of the Fallen otrzymali aktualizację Master of Fate . Patch oznaczony numerem 1.5 wprowadził liczne zmiany i nowości, w tym usprawnienia wydajności, dostosowanie balansu czy kolejne wątki fabularne i zadania. Dziś produkcja debiutuje w ramach usługi Xbox Game Pass, z czym zbiega się premiera darmowej aktualizacji Clash of Champions, urozmaicającej grę o dwa nowe tryby Boss Rush.

Lords of the Fallen z dwoma trybami Boss Rush. Clash of Champions i premiera w Xbox Game Pass

Już dzisiaj Lords of the Fallen trafiło do biblioteki Xbox Game Pass. Premiera gry w usłudze Microsoftu zbiegła się w czasie z udostępnieniem aktualizacji Clash of Champions, która wprowadza do rozgrywki ciekawe nowości. Gracze otrzymają bowiem dwa nowe, niezapowiadane wcześniej tryby Boss Rush.

Tryby będą dostępne w punktach Vestige. Pierwszy z nich, „Echoes of Battle” pozwoli ponownie podjąć walkę z pokonanymi już wcześniej bossami, między innymi z Ellianne the Starved czy Radiant Sentinel. Drugi tryb Boss Rush, „Crucible”, zapewni graczom możliwość podejścia do 6 starć z wybranymi przeciwnikami na jednym życiu. Zainteresowani mogą liczyć na nagrody w postaci waluty kapliczek czy ekskluzywnych kolorów zbroi.