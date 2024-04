Lords of the Fallen niczym roguelite. Aktualizacja Master of Fate już dostępna

Najnowszy patch wprowadza do gry zaawansowany system modyfikatorów rozgrywki.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że CI Games osiągnęło rekordowy wzrost przychodów w 2023 roku. Dzisiaj natomiast Lords of the Fallen doczekało się patcha oznaczonego numerem 1.5. Zgodnie z przekazanymi informacjami stanowi on zwieńczenie regularnych aktualizacji, za których sprawą wspomniana produkcja doczekała się nowej zawartości, poprawek wydajnościowych i ulepszeń. Lords of the Fallen z aktualizacją Master of Fate. Gracze mogą wziąć los w swoje ręce Aktualizacja o nazwie Master of Fate jest sumą 30 aktualizacji, których Lords of the Fallen doczekało się od momentu premiery. Jak wspomnieliśmy wyżej, w tym czasie produkcja CI Games i studia Hexworks doczekała się licznych zmian i nowości. Wśród najważniejszych można wymienić: znaczące ulepszenia wydajności, optymalizacji oraz stabilności;

rozdzielenie i dostosowanie balansu dla trybów PvP i PvE;

ulepszenia trybu wieloosobowego mające na celu poprawę systemów odpowiedzialnych za matchmaking i stabilności połączeni;

nowe wątki fabularne i zadania, w tym Season of the Bleak, Trial of the Three Spirits, i Way of the Bucket;

ulepszenie starć z bossami poprzez dodanie dodatkowych zestawów ruchów i ciosów oraz zmian w SI przeciwników;

zmiany poprawiające rozgrywkę, takie jak: powiększenie ekwipunku, możliwość zresetowania wyglądu, poprawa funkcjonalności schowka czy opcje konfiguracji przycisków na kontrolerach.

Wraz z aktualizacją Master of Fate gra Lords of the Fallen doczekała się nowej funkcji, czyli zaawansowanego systemu modyfikatorów rozgrywki. Pozwala on graczom w pełni spersonalizować swoje doświadczenie. Dzięki dowolnym kombinacjom siedmiu modyfikatorów użytkownicy mogą sprawić, że zabawa będzie łatwiejsza lub trudniejsza.

GramTV przedstawia:

Nic nie stoi również na przeszkodzie, by z każdym podejściem gra oferowała zupełnie nowe i nieprzewidywalne wyzwanie, niczym w produkcjach z gatunku roguelite. Stworzenie wspomnianego doświadczenie jest możliwe m.in. dzięki opcji losowego generowania przeciwników, zmiany poziomu zagęszczenia wrogów, a także trybu permadeath. Na dole wiadomości znajdziecie materiał wideo, w którym Saul Gascon – producent wykonawczy i szef studia Hexworks – opowiada o wersji 1.5. Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji CI Games i studia Hexworks, to zapraszamy Was do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.