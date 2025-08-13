Lords of the Fallen 2 wkrótce z prezentacją. Polskie RPG rusza na gamescom 2025

Już w grudniu informowaliśmy, że Lords of the Fallen 2 znajduje się fazie pełnej produkcji. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy kolejną wiadomość, która z pewnością zainteresuje wszystkich graczy zainteresowanych wspomnianym tytułem. Okazuje się bowiem, że już niedługo nowe RPG akcji od CI Games doczeka się pełnoprawnej zapowiedzi.

Lords of the Fallen 2 zostanie zaprezentowane na pokazie otwierającym gamescom 2025

Zgodnie z przekazanymi informacjami Lords of the Fallen 2 zostanie zaprezentowane w trakcie gamescom 2025 Opening Night Live. Obecność nowej produkcji CI Games na wspomnianym pokazie potwierdził Marek Tymiński, czyli dyrektor generalny firmy. Geoff Keighley udostępnił z kolei grafikę, na której widniej napis „Krew zostanie przelana”, co może być hasłem przewodnim gry.