Zaloguj się lub Zarejestruj

Lords of the Fallen 2 wkrótce z prezentacją. Polskie RPG rusza na gamescom 2025

Mikołaj Ciesielski
2025/08/13 17:25
0
0

CI Games ma świetne wieści dla wszystkich fanów Lords of the Fallen.

Już w grudniu informowaliśmy, że Lords of the Fallen 2 znajduje się fazie pełnej produkcji. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy kolejną wiadomość, która z pewnością zainteresuje wszystkich graczy zainteresowanych wspomnianym tytułem. Okazuje się bowiem, że już niedługo nowe RPG akcji od CI Games doczeka się pełnoprawnej zapowiedzi.

Lords of the Fallen
Lords of the Fallen

Lords of the Fallen 2 zostanie zaprezentowane na pokazie otwierającym gamescom 2025

Zgodnie z przekazanymi informacjami Lords of the Fallen 2 zostanie zaprezentowane w trakcie gamescom 2025 Opening Night Live. Obecność nowej produkcji CI Games na wspomnianym pokazie potwierdził Marek Tymiński, czyli dyrektor generalny firmy. Geoff Keighley udostępnił z kolei grafikę, na której widniej napis „Krew zostanie przelana”, co może być hasłem przewodnim gry.

Więcej szczegółów otrzymamy na pokazie gamescom 2025 Opening Night Live, który rozpocznie się już 19 sierpnia 2025 roku o 20:00 czasu polskiego. Zgodnie z zapowiedziami prezentacja będzie trwać 2 godziny, a całość będzie można śledzić na żywo m.in. na platformie YouTube. Czekacie na kontynuację Lords of the Fallen? Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się swoimi oczekiwaniami wobec sequela w komentarzach.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że reboot serii Lords of the Fallen zadebiutował w październiku 2023 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych naszą opinią na temat wspomnianej produkcji zapraszamy do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/lords-of-the-fallen-2-reveal-confirmed-for-gamescom-opening-night-live

Tagi:

News
zapowiedź
polskie gry
CI Games
action-RPG
pokaz
prezentacja
Lords of the Fallen 2
polskie studia
gamescom Opening Night Live
Gamescom 2025
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112