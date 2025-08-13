Lords of the Fallen 2 wkrótce z prezentacją. Polskie RPG rusza na gamescom 2025

CI Games ma świetne wieści dla wszystkich fanów Lords of the Fallen.
Już w grudniu informowaliśmy, że Lords of the Fallen 2 znajduje się fazie pełnej produkcji. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy kolejną wiadomość, która z pewnością zainteresuje wszystkich graczy zainteresowanych wspomnianym tytułem. Okazuje się bowiem, że już niedługo nowe RPG akcji od CI Games doczeka się pełnoprawnej zapowiedzi.
Lords of the Fallen 2 zostanie zaprezentowane na pokazie otwierającym gamescom 2025
Zgodnie z przekazanymi informacjami Lords of the Fallen 2 zostanie zaprezentowane w trakcie gamescom 2025 Opening Night Live. Obecność nowej produkcji CI Games na wspomnianym pokazie potwierdził Marek Tymiński, czyli dyrektor generalny firmy. Geoff Keighley udostępnił z kolei grafikę, na której widniej napis „Krew zostanie przelana”, co może być hasłem przewodnim gry.
Więcej szczegółów otrzymamy na pokazie gamescom 2025 Opening Night Live, który rozpocznie się już 19 sierpnia 2025 roku o 20:00 czasu polskiego. Zgodnie z zapowiedziami prezentacja będzie trwać 2 godziny, a całość będzie można śledzić na żywo m.in. na platformie YouTube. Czekacie na kontynuację Lords of the Fallen? Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się swoimi oczekiwaniami wobec sequela w komentarzach.
