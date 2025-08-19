Lords of the Fallen 2 niczym „Imperium kontratakuje”. Twórcy zapowiadają spektakularną kontynuację

Lords of the Fallen 2 ma być „prawdziwym sequelem”
David Valjalo z CI Games, w wywiadzie dla MP1st, użył tego porównania, aby podkreślić mroczniejszy ton nowej produkcji. Dla młodszych pokoleń graczy Valjalo przywołał także analogię do Mrocznego Rycerza z 2008 roku:
Jesteśmy dokładnie na właściwej drodze i teraz naprawdę w samym środku prac. Kontynuacja zapowiada się spektakularnie. Mam ten przywilej oglądać wszystkie soczyste zakulisowe elementy – grafikę, animację, system walki – i każdego dnia trafia się coś, co dosłownie wbija mnie w fotel. Jest krwawa, odważna, bezkompromisowa… to prawdziwy sequel – ulepsza poprzednią grę, ale jednocześnie zachowuje jej ducha. To również mroczniejsza produkcja, jeśli chodzi o ton, z naprawdę unikalnym światem i jeszcze wyższą stawką niż wcześniej, jeśli można w to uwierzyć. To nasze Imperium kontratakuje. A dla pokolenia Gen Z – ich własny Mroczny Rycerz.
