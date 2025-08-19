Lords of the Fallen 2 niczym „Imperium kontratakuje”. Twórcy zapowiadają spektakularną kontynuację

Kilka dni temu informowaliśmy o nadchodzącej prezentacji Lords of the Fallen 2 . Polskie RPG pojawi się na nadciągającym wielkimi krokami Gamescom 2025. CI Games podgrzewa atmosferę, ogłaszając, że nadchodząca kontynuacja będzie ich własnym „Imperium kontratakuje”.

Jesteśmy dokładnie na właściwej drodze i teraz naprawdę w samym środku prac. Kontynuacja zapowiada się spektakularnie. Mam ten przywilej oglądać wszystkie soczyste zakulisowe elementy – grafikę, animację, system walki – i każdego dnia trafia się coś, co dosłownie wbija mnie w fotel. Jest krwawa, odważna, bezkompromisowa… to prawdziwy sequel – ulepsza poprzednią grę, ale jednocześnie zachowuje jej ducha. To również mroczniejsza produkcja, jeśli chodzi o ton, z naprawdę unikalnym światem i jeszcze wyższą stawką niż wcześniej, jeśli można w to uwierzyć. To nasze Imperium kontratakuje. A dla pokolenia Gen Z – ich własny Mroczny Rycerz.

David Valjalo z CI Games, w wywiadzie dla MP1st , użył tego porównania, aby podkreślić mroczniejszy ton nowej produkcji. Dla młodszych pokoleń graczy Valjalo przywołał także analogię do Mrocznego Rycerza z 2008 roku:

W lipcu CI Games poinformowało, że Lords of the Fallen przyciągnęło już ponad 5,5 miliona graczy na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Od momentu premiery studio konsekwentnie wspierało tytuł licznymi aktualizacjami i dodatkową zawartością popremierową.

Przypomnijmy, że Lords of the Fallen zadebiutowało w październiku 2023 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zapraszamy do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?