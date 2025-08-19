Zaloguj się lub Zarejestruj

Lords of the Fallen 2 niczym „Imperium kontratakuje”. Twórcy zapowiadają spektakularną kontynuację

Patrycja Pietrowska
2025/08/19 16:00
0
0

Szykuje się „prawdziwy sequel”.

Kilka dni temu informowaliśmy o nadchodzącej prezentacji Lords of the Fallen 2. Polskie RPG pojawi się na nadciągającym wielkimi krokami Gamescom 2025. CI Games podgrzewa atmosferę, ogłaszając, że nadchodząca kontynuacja będzie ich własnym „Imperium kontratakuje”.

Lords of the Fallen
Lords of the Fallen

Lords of the Fallen 2 ma być „prawdziwym sequelem”

David Valjalo z CI Games, w wywiadzie dla MP1st, użył tego porównania, aby podkreślić mroczniejszy ton nowej produkcji. Dla młodszych pokoleń graczy Valjalo przywołał także analogię do Mrocznego Rycerza z 2008 roku:

Jesteśmy dokładnie na właściwej drodze i teraz naprawdę w samym środku prac. Kontynuacja zapowiada się spektakularnie. Mam ten przywilej oglądać wszystkie soczyste zakulisowe elementy – grafikę, animację, system walki – i każdego dnia trafia się coś, co dosłownie wbija mnie w fotel. Jest krwawa, odważna, bezkompromisowa… to prawdziwy sequel – ulepsza poprzednią grę, ale jednocześnie zachowuje jej ducha. To również mroczniejsza produkcja, jeśli chodzi o ton, z naprawdę unikalnym światem i jeszcze wyższą stawką niż wcześniej, jeśli można w to uwierzyć. To nasze Imperium kontratakuje. A dla pokolenia Gen Z – ich własny Mroczny Rycerz.

GramTV przedstawia:

W lipcu CI Games poinformowało, że Lords of the Fallen przyciągnęło już ponad 5,5 miliona graczy na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Od momentu premiery studio konsekwentnie wspierało tytuł licznymi aktualizacjami i dodatkową zawartością popremierową.

Przypomnijmy, że Lords of the Fallen zadebiutowało w październiku 2023 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zapraszamy do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

Źródło:https://gamingbolt.com/lords-of-the-fallen-2-will-be-darker-compared-with-empire-strikes-back-and-the-dark-knight

Tagi:

News
CI Games
LORDS of the FALLEN
Gwiezdne wojny
sequel
Lords of the Fallen 2
Mroczny Rycerz
kontynuacja
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112