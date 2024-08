Lollipop Chainsaw RePOP zadebiutuje wcześniej niż planowano. Sprawdźcie kiedy odbędzie się premiera na Nintendo Switch, PS5, Xbox i PC

Lollipop Chainsaw RePOP to remake gry akcji wydanej w 2012 roku, której główną bohaterką jest równie słodka co zabójcza Juliet Starling, łowczyni zombie. Jest to mocno poprawiona edycja gry, pozostawiająca historię bez zmian, a jej twórcy skupili się podrasowaniu oprawy graficznej i dźwiękowej oraz dodano ulepszenia do systemu walki, żeby eksterminacja potworów była jeszcze bardziej wciągająca.