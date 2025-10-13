Listopad to świetny miesiąc dla Xbox Game Pass. Cztery duże tytuły już potwierdzone

Oferta Xbox Game Pass dopiero nabiera tempa w październiku, ale Microsoft już zdradził, co czeka nas w kolejnym miesiącu. Listopad przyniesie cztery nowe tytuły, które zadowolą zarówno fanów strategii i przygód, jak i miłośników wielkich blockbusterów.

Xbox Game Pass – pierwsze gry na listopad

W pierwszej połowie listopada do katalogu Xbox Game Pass trafią cztery nowe produkcje. W zestawieniu znalazły się zarówno uznane marki, jak i ciekawe niezależne tytuły, które przyciągają uwagę klimatem i oryginalnym pomysłem na rozgrywkę.