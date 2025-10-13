Zaloguj się lub Zarejestruj

Listopad to świetny miesiąc dla Xbox Game Pass. Cztery duże tytuły już potwierdzone

Mikołaj Berlik
2025/10/13 11:20
Microsoft nie zwalnia tempa.

Oferta Xbox Game Pass dopiero nabiera tempa w październiku, ale Microsoft już zdradził, co czeka nas w kolejnym miesiącu. Listopad przyniesie cztery nowe tytuły, które zadowolą zarówno fanów strategii i przygód, jak i miłośników wielkich blockbusterów.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Xbox Game Pass – pierwsze gry na listopad

W pierwszej połowie listopada do katalogu Xbox Game Pass trafią cztery nowe produkcje. W zestawieniu znalazły się zarówno uznane marki, jak i ciekawe niezależne tytuły, które przyciągają uwagę klimatem i oryginalnym pomysłem na rozgrywkę.

GramTV przedstawia:

Oto potwierdzona lista gier:

  • Football Manager 26 (4 listopada) – nowa odsłona legendarnej serii menedżerskiej, stworzona po raz pierwszy na silniku Unity. Twórcy obiecują ulepszony interfejs, realistyczniejsze decyzje taktyczne i lepszą prezentację meczów.
  • Whiskerwood (6 listopada, PC) – strategia ekonomiczna w bajkowym świecie, w której jako ambitna mysz budujemy miasto i walczymy o przetrwanie pod rządami kocich władców.
  • Winter Burrow (12 listopada) – spokojna przygodówka o myszy wracającej do rodzinnego domu. Relaksująca opowieść z piękną grafiką i zimowym klimatem.
  • Call of Duty: Black Ops 7 (14 listopada) – największa premiera miesiąca. Kultowa seria powraca z nową kampanią, trybem zombie i sieciowymi starciami.

Październik w Game Passie jeszcze trwa, ale Microsoft wyraźnie buduje napięcie przed kolejnym miesiącem. Ostatnio informowaliśmy o pojawieniu się w usłudze kultowej serii.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2025/10/four-games-are-confirmed-for-xbox-game-pass-in-november-2025-so-far

Mikołaj Berlik
