Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe odsłony Heroes of Might & Magic wielką niespodzianką w Xbox Game Pass. Hity Ubisoftu dostępne z okazji 30-lecia serii

Radosław Krajewski
2025/10/10 11:10
0
0

Ubisoft świętuje okrągłą rocznicę swojej słynnej serii.

Wczoraj odbyły się obchody 30-lecia serii Heroes of Might & Magic i z tej okazji udostępniono demo nowej części serii, czyli Heroes of Might & Magic: Olden Era, ale również ogłoszono, że dwie kultowe odsłony „Hirołsów” dołączyły do biblioteki Xbox Game Pass. Od 9 października subskrybenci PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate mogą ponownie wkroczyć do krainy Enroth i przeżyć przygody, które na zawsze zapisały się w historii gatunku.

Heroes of Might & Magic 3

Heroes of Might & Magic w Xbox Game Pass

W ramach specjalnej współpracy Ubisoftu i Microsoftu do oferty włączono Heroes of Might & Magic II: Gold Edition oraz Heroes of Might & Magic III: Complete Edition.

Nie potrafię sobie wyobrazić lepszego sposobu na nauczenie nowego pokolenia znaczenia słów takich jak rój, nekromancja i logistyka – powiedział Chris Watters z Ubisoftu.

Druga odsłona Heroes of Might & Magic wciąż urzeka ręcznie rysowaną oprawą graficzną i charakterystycznym klimatem średniowiecznej magii i rycerskich bitew. Z kolei trzecia część uważana jest za absolutny szczyt popularności serii. Doskonały balans frakcji, strategiczna głębia i niezapomniana ścieżka dźwiękowa sprawiły, że to właśnie ta gra przez lata gromadziła wokół siebie oddaną społeczność, w tym ogromną rzeszę fanów w Polsce.

GramTV przedstawia:

Udostępnienie kultowych Heroesów to część większej strategii Microsoftu, który w ostatnich tygodniach konsekwentnie wzbogaca Game Pass o ponadczasowe klasyki. Wcześniej do katalogu dołączyły między innymi Baldur’s Gate: Enhanced Edition oraz Baldur’s Gate II: Enhanced Edition. Jeszcze w tym miesiącu na subskrybentów usługi czekają duże hity.

Dla Ubisoftu październikowe ogłoszenie to nie tylko świętowanie przeszłości, ale także spojrzenie w przyszłość marki. Studio Unfrozen poinformowało jednocześnie, że wczesny dostęp do gry Heroes of Might and Magic: Olden Era został przesunięty na 2026 rok. Aby zrekompensować fanom dłuższe oczekiwanie, twórcy udostępnili na platformie Steam darmowe demo, które pozwala poczuć klimat nadchodzącej produkcji.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-game-pass-adds-two-classic-heroes-of-might-magic-games/

Tagi:

News
Ubisoft
strategia
strategia turowa
abonament
Xbox Game Pass
fantasy
rocznica
Heroes of Might & Magic
Heroes of Might & Magic III
usługa
Heroes of Might & Magic II
subskrypcja
Xbox Game Pass Ultimate
PC Game Pass
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112