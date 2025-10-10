Kultowe odsłony Heroes of Might & Magic wielką niespodzianką w Xbox Game Pass. Hity Ubisoftu dostępne z okazji 30-lecia serii

Ubisoft świętuje okrągłą rocznicę swojej słynnej serii.
Wczoraj odbyły się obchody 30-lecia serii Heroes of Might & Magic i z tej okazji udostępniono demo nowej części serii, czyli Heroes of Might & Magic: Olden Era, ale również ogłoszono, że dwie kultowe odsłony „Hirołsów” dołączyły do biblioteki Xbox Game Pass. Od 9 października subskrybenci PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate mogą ponownie wkroczyć do krainy Enroth i przeżyć przygody, które na zawsze zapisały się w historii gatunku.
Heroes of Might & Magic w Xbox Game Pass
W ramach specjalnej współpracy Ubisoftu i Microsoftu do oferty włączono Heroes of Might & Magic II: Gold Edition oraz Heroes of Might & Magic III: Complete Edition.
Nie potrafię sobie wyobrazić lepszego sposobu na nauczenie nowego pokolenia znaczenia słów takich jak rój, nekromancja i logistyka – powiedział Chris Watters z Ubisoftu.
Druga odsłona Heroes of Might & Magic wciąż urzeka ręcznie rysowaną oprawą graficzną i charakterystycznym klimatem średniowiecznej magii i rycerskich bitew. Z kolei trzecia część uważana jest za absolutny szczyt popularności serii. Doskonały balans frakcji, strategiczna głębia i niezapomniana ścieżka dźwiękowa sprawiły, że to właśnie ta gra przez lata gromadziła wokół siebie oddaną społeczność, w tym ogromną rzeszę fanów w Polsce.
Udostępnienie kultowych Heroesów to część większej strategii Microsoftu, który w ostatnich tygodniach konsekwentnie wzbogaca Game Pass o ponadczasowe klasyki. Wcześniej do katalogu dołączyły między innymi Baldur’s Gate: Enhanced Edition oraz Baldur’s Gate II: Enhanced Edition.Jeszcze w tym miesiącu na subskrybentów usługi czekają duże hity.
Dla Ubisoftu październikowe ogłoszenie to nie tylko świętowanie przeszłości, ale także spojrzenie w przyszłość marki. Studio Unfrozen poinformowało jednocześnie, że wczesny dostęp do gry Heroes of Might and Magic: Olden Era został przesunięty na 2026 rok. Aby zrekompensować fanom dłuższe oczekiwanie, twórcy udostępnili na platformie Steam darmowe demo, które pozwala poczuć klimat nadchodzącej produkcji.
