Kultowe odsłony Heroes of Might & Magic wielką niespodzianką w Xbox Game Pass. Hity Ubisoftu dostępne z okazji 30-lecia serii

Wczoraj odbyły się obchody 30-lecia serii Heroes of Might & Magic i z tej okazji udostępniono demo nowej części serii, czyli Heroes of Might & Magic: Olden Era, ale również ogłoszono, że dwie kultowe odsłony „Hirołsów” dołączyły do biblioteki Xbox Game Pass. Od 9 października subskrybenci PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate mogą ponownie wkroczyć do krainy Enroth i przeżyć przygody, które na zawsze zapisały się w historii gatunku.

Heroes of Might & Magic w Xbox Game Pass

W ramach specjalnej współpracy Ubisoftu i Microsoftu do oferty włączono Heroes of Might & Magic II: Gold Edition oraz Heroes of Might & Magic III: Complete Edition.