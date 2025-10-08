Xbox ujawnia październikowe gry w Game Passie. Ninja Gaiden 4, Keeper i więcej nowości

Szykujcie się na ciekawe produkcje do ogrania w październiku, w tym nowe Ninja Gaiden 4.

Microsoft oficjalnie ogłosił listę gier, które w październiku 2025 roku trafią do usługi Xbox Game Pass. Wśród najciekawszych premier znalazły się Ninja Gaiden 4, odświeżone wydanie Ninja Gaiden 2 Black oraz nowy projekt studia Double Fine zatytułowany Keeper. Październik z nowymi grami w Xbox Game Pass Oto pełna lista gier, które pojawią się w ofercie w tym miesiącu: Baldur’s Gate i Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) – od 9 października

The Casting of Frank Stone (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 14 października

Ball x Pit (chmura, konsole, PC) – od 15 października

The Grinch: Christmas Adventures (chmura, konsole, PC) – od 15 października

Eternal Strands (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 15 października

He Is Coming (PC) – od 15 października

Ninja Gaiden 2 Black (Remaster) (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 15 października

Pax Dei (PC) – od 16 października

Keeper (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 17 października

Evil West (chmura, konsole, PC) – od 21 października

Ninja Gaiden 4 (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 21 października

W połowie miesiąca z biblioteki znikną: Cocoon (Chmura, konsole, PC)

Core Keeper (Chmura, konsole, PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Chmura, konsole, PC)

Przypomnijmy, że Game Pass funkcjonuje teraz w trzech różnych wariantach: Ultimate – najbogatsza wersja z dostępem do chmury i premier w dniu debiutu

Premium (wcześniej Standard)

Essential (dawniej Core) Dodatkowo nadal dostępny jest PC Game Pass przeznaczony wyłącznie dla użytkowników komputerów. Nowa cena Xbox Game Pass Ultimate wynosi 29,99 dolarów miesięcznie, jednak w ramach abonamentu gracze otrzymują teraz dodatkowo Fortnite Crew oraz kolekcję Ubisoft+ Classics. Microsoft zapowiada, że subskrybenci Game Pass Ultimate będą mieli dostęp do ponad 75 gier premierowych rocznie. Październikowa oferta Game Pass to połączenie klasyki i nowości, od kultowych gier z serii Baldur’s Gate po wyczekiwane Ninja Gaiden 4. Microsoft stawia zarówno na premierowe produkcje, jak i odświeżone hity, a poszerzona oferta Ultimate ma zapewnić subskrybentom jeszcze więcej wartości. Pytanie tylko czy to w jakikolwiek sposób udobrucha fanów po kontrowersyjnych podwyżkach...