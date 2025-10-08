Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox ujawnia październikowe gry w Game Passie. Ninja Gaiden 4, Keeper i więcej nowości

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/08 21:00
0
0

Szykujcie się na ciekawe produkcje do ogrania w październiku, w tym nowe Ninja Gaiden 4.

Microsoft oficjalnie ogłosił listę gier, które w październiku 2025 roku trafią do usługi Xbox Game Pass. Wśród najciekawszych premier znalazły się Ninja Gaiden 4, odświeżone wydanie Ninja Gaiden 2 Black oraz nowy projekt studia Double Fine zatytułowany Keeper.

Xbox Game Pass

Październik z nowymi grami w Xbox Game Pass

Oto pełna lista gier, które pojawią się w ofercie w tym miesiącu:

  • Baldur’s Gate i Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) – od 9 października
  • The Casting of Frank Stone (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 14 października
  • Ball x Pit (chmura, konsole, PC) – od 15 października
  • The Grinch: Christmas Adventures (chmura, konsole, PC) – od 15 października
  • Eternal Strands (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 15 października
  • He Is Coming (PC) – od 15 października
  • Ninja Gaiden 2 Black (Remaster) (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 15 października
  • Pax Dei (PC) – od 16 października
  • Keeper (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 17 października
  • Evil West (chmura, konsole, PC) – od 21 października
  • Ninja Gaiden 4 (chmura, PC, Xbox Series X/S) – od 21 października

W połowie miesiąca z biblioteki znikną:

  • Cocoon (Chmura, konsole, PC)
  • Core Keeper (Chmura, konsole, PC)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Chmura, konsole, PC)

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Game Pass funkcjonuje teraz w trzech różnych wariantach:

  • Ultimate – najbogatsza wersja z dostępem do chmury i premier w dniu debiutu
  • Premium (wcześniej Standard)
  • Essential (dawniej Core)

Dodatkowo nadal dostępny jest PC Game Pass przeznaczony wyłącznie dla użytkowników komputerów. Nowa cena Xbox Game Pass Ultimate wynosi 29,99 dolarów miesięcznie, jednak w ramach abonamentu gracze otrzymują teraz dodatkowo Fortnite Crew oraz kolekcję Ubisoft+ Classics. Microsoft zapowiada, że subskrybenci Game Pass Ultimate będą mieli dostęp do ponad 75 gier premierowych rocznie.

Październikowa oferta Game Pass to połączenie klasyki i nowości, od kultowych gier z serii Baldur’s Gate po wyczekiwane Ninja Gaiden 4. Microsoft stawia zarówno na premierowe produkcje, jak i odświeżone hity, a poszerzona oferta Ultimate ma zapewnić subskrybentom jeszcze więcej wartości. Pytanie tylko czy to w jakikolwiek sposób udobrucha fanów po kontrowersyjnych podwyżkach...

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-reveals-octobers-game-pass-games

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

