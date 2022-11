Lista trofeów z The Callisto Protocol już w sieci. Nie liczcie na łatwą platynę

Zgodnie z zapowiedziami The Callisto Protocol zadebiutuje na rynku już w przyszłym tygodniu. Kilka dni temu opublikowano premierowy zwiastun gry, a tymczasem pojawiły się kolejne informacje związane ze wspomnianym tytułem. Do sieci trafiła bowiem lista trofeów, które gracze będą mogli zdobyć podczas rozgrywki. Okazuje się, że użytkownicy zainteresowani „platyną” w nadchodzącej produkcji studia Striking Distance muszą przygotować się na niemałe wyzwanie.

Zebranie wszystkich osiągnięć w The Callisto Protocol może stanowić wyzwanie

Na stronie True Trophies znajdziemy 27 trofeów – 10 brązowych, 9 srebrnych, 7 złotych oraz jedno platynowe. Spora część z osiągnięć związana jest z postępami fabularnymi, dlatego podczas przeglądania listy radzimy ostrożność. Nie brakuje również „pucharków” związanych z ulepszaniem broni oraz walką z oponentami i likwidowaniem ich w określony sposób.



Na uwagę zasługuje jednak osiągnięcie o nazwie „The Protocol is About Life”, które zostanie odblokowane po przejściu gry na najwyższym poziomie trudności. Gracze zainteresowani ukończeniem The Callisto Protocol w 100% będą musieli więc udowodnić swoje umiejętności i sprostać najtrudniejszemu wyzwaniu, które przygotowali twórcy. Pełną listę trofeów znajdziecie pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 2 grudnia bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z prequelem w postaci podcastu oraz do sprawdzenia zawartości Edycji Kolekcjonerskiej.