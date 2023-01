Microsoft przypomina o nowościach na na konsole Xbox i PC. Cisza przed burzą

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Użytkowników wspomnianych platform czeka dość spokojny tydzień, w którego trakcie będą mieli okazję zapoznać się z zaledwie sześcioma nowymi tytułami. Najważniejszą premierą jest bez wątpienia One Piece Odyssey, które ukaże się na rynku 13 stycznia, czyli w najbliższy piątek.



Warto również pamiętać, że – zgodnie z zapowiedziami – wspomniana produkcja już we wtorek otrzyma wersję demonstracyjną, dzięki której zainteresowani będą mieli okazję zapoznać się z pierwszymi godzinami nowego jRPG na podstawie popularnej mangi i anime. W przyszłym tygodniu nie zabraknie też kilku premier dla fanów gier niezależnych. Niestety wciąż nie otrzymaliśmy informacji na temat nowości w Xbox Game Pass.



Jak wspomnieliśmy wyżej, przyszły tydzień będzie dość spokojny pod względem premier nowych produkcji. Jest to jednak cisza przed burzą, ponieważ już pod koniec stycznia na rynku zadebiutuje bowiem Dead Space Remake, a nieco później – w lutym – do sprzedaży trafią m.in. takie tytuły jak Hogwarts Legacy, Wild Hearts, Like a Dragon: Ishin czy też Atomic Heart.

Premiery gier na Xbox i PC (9-13 stycznia 2023):