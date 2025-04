Linkin Park prezentuje nowy utwór „Unshatter”. Piosenka trafi do nadchodzącego albumu "From Zero Deluxe"

Po serii koncertów i udanym powrocie, Linkin Park przygotowują się teraz do premiery wersji deluxe albumu “From Zero”, która ukaże się już 16 maja. Pierwszą zapowiedzią tego wydania był nowy utwór „Up From the Bottom” , napisany i nagrany już po ukończeniu pierwotnej wersji albumu. Tymczasem „Unshatter” to kompozycja, która pochodzi jeszcze z oryginalnych sesji nagraniowych “From Zero”, ale ostatecznie nie trafiła na album. To jednak klasyczne brzmienie Linkin Park – mocny wokal i agresywna, energetyczna atmosfera, która przypomina najlepsze momenty zespołu.

Trwa przedsprzedaż rozszerzonej edycji “From Zero”, a zespół rusza również w intensywną trasę koncertową. Po dość ograniczonym kalendarzu występów w 2024 roku, rok 2025 przynosi pełną światową trasę koncertową, podczas której jednym z punktów odwiedzin będzie Polska. Amerykańska część tournee rozpocznie się już 26 kwietnia w Austin (Teksas), a dwa dni później, 28 kwietnia, zespół zagra w Tulsa (Oklahoma). Trasa po USA potrwa do 17 maja, kiedy to Linkin Park wystąpią jako headlinerzy podczas festiwalu Welcome to Rockville. W czerwcu i lipcu grupa przeniesie się do Europy i Wielkiej Brytanii, a następnie 29 lipca powróci do USA koncertem w Brooklynie (Nowy Jork). Jesienią planowany jest również etap trasy w Ameryce Południowej.

Poniżej możecie posłuchać nowego utworu Linkin Park “Unshatter”: