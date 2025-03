Linkin Park prezentuje "Up From the Bottom". Zapowiedziano nową edycję albumu

Linkin Park powraca z nowym utworem "Up From the Bottom", który jest pierwszym premierowym nagraniem zespołu od czasu wydania albumu "From Zero" zeszłej jesieni.

Zespół nie zatrzymał swojej kreatywnej passy po premierze nowej płyty. "Up From the Bottom" powstało już po jej wydaniu, jednak utwór znajdzie się na nadchodzącym albumie „From Zero Deluxe”, który trafi do sprzedaży 16 maja.

Między trasami spotkaliśmy się w moim studio i doszliśmy do wniosku, że brakuje nam jeszcze jednej kluczowej piosenki. W trakcie rozmów spisywałem notatki, a gdy wszyscy wrócili do domów, zacząłem składać pomysły przy pianinie. Przez kilka dni obsesyjnie dopracowywałem różne fragmenty, aż w końcu zaczęła się wyłaniać magia. Jednym z najbardziej satysfakcjonujących momentów w mojej pracy jest pokazanie nowego utworu zespołowi – wiem, że jest jeszcze niedokończony, ale czuję, że będzie czymś wyjątkowym. Wielkie podziękowania dla moich kolegów z zespołu za ich kreatywność, inspirację i niesamowite wykonanie – oraz dla Joe Hahna za kolejny genialny teledysk.

"Up From the Bottom" wyróżnia się przesterowanymi riffami i dynamicznymi partiami perkusyjnymi. Kulminacyjnym momentem utworu jest niespodziewany mostek, w którym pojawiają się skrecz oraz jeden z najbardziej zapadających w pamięć rapowych wersów Shinody. To esencja charakterystycznego stylu Linkin Park, która jednocześnie wnosi świeżość do ich brzmienia.

Na albumie "From Zero" Linkin Park udało się połączyć elementy swojego wczesnego brzmienia z nowymi pomysłami. Wokalistka Emily Armstrong odegrała kluczową rolę w nowej, muzycznej erze zespołu.

Jak już wspomniałem, "Up From the Bottom" będzie częścią specjalnej edycji albumu "From Zero". Oprócz oryginalnych utworów, wersja Deluxe zawierać będzie także niepublikowane wcześniej "Unshatter" oraz "Let You Fade". Pełna tracklista prezentuje się następująco:

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut the Bridge

Heavy Is the Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go

Up From The Bottom (nowy utwór)

Unshatter (nowy utwór)

Let You Fade (nowy utwór)

Po ostrożnie dobranych koncertach w 2024 roku, Linkin Park rusza w pełną trasę koncertową w ramach "From Zero World Tour 2025". Najbliższy koncert odbędzie się 26 kwietnia w Austin w Teksasie, a zaplanowane daty sięgają aż do 24 września w Seattle, Washington. Zespół zagra także w Polsce w Gdyni, podczas Open’era, który odbędzie się w dniach 2-5 lipca 2025.

Można już także składać zamówienia na wersję Deluxe najnowszego albumu, który zapowiada się na kolejną perełkę w dyskografii Linkin Park.

Dajcie znać jak wam się podoba nowy utwór: