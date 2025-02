Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii triumfuje w Japonii. Świetna sprzedaż nowej odsłony serii

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii trafiło już w ręce graczy. Krytycy pozytywnie ocenili najnowszą odsłonę serii , zwracając uwagę na mnóstwo treści, satysfakcjonującą walkę czy szaloną, piracką przygodę. Teraz pojawiły się natomiast informacje dotyczące sprzedaży fizycznego oprogramowania i sprzętu w Japonii, a gra króluje na liście.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zadebiutowało w Japonii z dużym sukcesem, osiągając sprzedaż ponad 105 000 egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Dane te pochodzą z najnowszych raportów sprzedaży opublikowanych przez Famitsu . Gra zajęła dwa czołowe miejsca na listach sprzedaży oprogramowania. Wersja na PlayStation 5 sprzedała się w liczbie ponad 68 000 egzemplarzy, natomiast wersja na PlayStation 4 osiągnęła wynik ponad 36 000 egzemplarzy

W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się gier w Japonii dominują tytuły na Nintendo Switch. Można wśród nich znaleźć takie pozycje jak Donkey Kong Country Returns HD, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party Jamboree i Animal Crossing: New Horizons. Interesującym jest również ponowne pojawienie się gry It Takes Two od EA i Hazelight Studios w pierwszej dziesiątce. Poniżej lista uwzględniająca całkowitą sprzedaż.

[PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 68 219 (68 219) [PS4] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 36 942 (36 942) [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 10 714 (206 163) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 10 418 (6 259 102) [NSW] Super Mario Party Jamboree – 9 988 (1 199 061) [NSW] Nintendo Switch Sports – 4 659 (1 551 593) [NSW] Minecraft – 4 424 (3 815 718) [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 3 855 (8 077 233) [NSW] It Takes Two – 3 359 (125 648) [NSW] Pokemon Scarlet and Violet – 2 932 (5 526 005)

Na rynku sprzętu Nintendo Switch również prowadzi, osiągając sprzedaż ponad 39 000 egzemplarzy. PlayStation 5 zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 13 000 sprzedanych sztuk.

Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii trafiło na rynek 20 lutego 2025 roku. Zagramy na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.