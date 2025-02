Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ma pierwsze recenzje. Wysokie noty od krytyków

Jakiś czas temu mieliśmy okazję rzucić okiem na fabularny zwiastun Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii . Już jutro produkcja trafi w ręce graczy, a w sieci znajdziemy pierwsze recenzje pochodzące od dziennikarzy z całego świata. W serwisie Metacritic tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 79/100 na podstawie 64 opinii.

Obecnie Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii może pochwalić się nawet notą 10/10 przyznaną przez VG247. Pochwały zgarnia między innymi szalona, piracka przygoda, minigry i „niekończący się chaos” w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pojawiają się głosy, że jest to najbardziej zróżnicowana odsłona w całej serii. Recenzenci zwracają też uwagę na przystępne systemy rozgrywki, mnóstwo treści czy satysfakcjonującą walkę.