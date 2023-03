Life by You z prezentacją rozgrywki. Konkurent serii The Sims ma datę premiery

Zapowiedź Life by You – nowego symulator życia od studia Paradox Tectonic – była jedną z niespodzianek pokazu gier firmy Paradox, który miał miejsce na początku bieżącego miesiąca. Wczoraj natomiast wspomniana produkcja doczekała się pełnoprawnej prezentacji. Deweloperzy opublikowali jednak nie tylko zwiastun z fragmentami rozgrywki, ale także ujawnili datę premiery gry.

Life by You zadebiutuje we wrześniu w programie Early Access

Okazuje się, że Life by You zadebiutuje we wczesnym dostępie 12 września 2023 roku. Produkcja studia Paradox Tectonic dostępna będzie wyłącznie na komputerach osobistych, a grę będzie można nabyć zarówno na platformie Steam, jak i Epic Games Store. Wraz ze zwiastunem – który znajdziecie na dole wiadomości – oraz datą premiery, otrzymaliśmy też kilka szczegółów na temat produkcji.



Life by You zaoferuje otwarty świat bez ekranów ładowania, który gracze będą mogli dodatkowo edytować. Swoją kreatywnością użytkownicy będą mogli wykazać się również poprzez modyfikację mebli i ubrań. Nie zabraknie też wsparcia dla modyfikacji, dzięki którym społeczność będzie mogła przygotowywać i udostępniać zupełnie nową zawartość.



Dowiedzieliśmy się również, że w Life by You bohaterowie będą rozmawiać w prawdziwym języku, a każda konwersacja będzie „generowana na podstawie niepowtarzalnej sytuacji danej postaci”. Gracze otrzymają nawet możliwość tworzenia własnych rozmów.