Lies of P w pudełkowym wydaniu na PlayStation 5 za 161 zł w sklepie Amazon

W brytyjskim oddziale sklepu Amazon właśnie pojawiła się atrakcyjna oferta na pudełkowe wydanie Lies of P na konsolę PlayStation 5. Jest to dobra okazja do nabycia gry, ponieważ już tego lata do soulslike’a od Neowiz zostanie wydane DLC pokazujące ostatnie dni miasta Krat znajdującego się w grze. Przedwczoraj studio podzieliło się nowym zwiastunem prezentującym postać o imieniu Lea.

Lies of P - oferta na tytuł od Neowiz

Na Stronie Amazon możemy złożyć zamówienie na pudełkowe wydanie Lies of P w wersji na PlayStation 5. Tytuł pojawił się w cenie 161,42 zł, co obejmuje już podatek oraz koszt, jaki musi zostać poniesiony przy okazji dostawy do Polski. Tytuł w standardowej cenie kosztuje na Steamie 274,99 zł.