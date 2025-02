Hell is Us zapowiada się wybornie. Zwiastun zdradza datę premiery gry

Studio Rogue Factor zaprezentowało nowy gameplay z Hell is Us.

Jedną z najlepszych zapowiedzi podczas State of Play było Hell is Us. Produkcja studia Rogue Factor doczekała się nowego zwiastuna, który zaprezentował fragmenty rozgrywki. Na końcu materiały ujawniono, że premiery gry doczekamy się już za kilka miesięcy.

Hell is Us – nowy zwiastun i data premiery

Hell is Us zadebiutuje na rynku 4 września tego roku. Wspomniany zwiastun zobaczycie poniżej.