Liczba graczy zamiast prawdziwej sprzedaży. Adrian Chmielarz uważa, że podawane wyniki są zawyżone

W ostatnich miesiącach twórcy coraz częściej chwalą się całkowitą liczbą graczy, która wypróbowała ich grę, jednocześnie unikając podawania liczby sprzedanych egzemplarzy. Najnowszym tego przykładem jest Doom: The Dark Ages, który zebrał już 3 miliony graczy według oficjalnego komunikatu udostępnionego przez Bethesdę. W erze usług subskrypcyjnych, takich jak Xbox Game Pass, EA Play, czy Ubisoft+, dla wydawcy ważniejsze jest zaangażowanie graczy, a nie sama sprzedaż tytułu. Na ten problem zwrócił uwagę Adrian Chmielarz, założyciel studia The Astronauts i twórca Witchfire.

Kiedy wydawcy ogłaszają „X milionów graczy”, ma to oczywiście na celu zawyżenie liczb. Ale w czasach Game Passa, jeśli Microsoft zapłacił za grę, która sprzedawała się słabo, ale zyskała nowych subskrybentów i utrzymała istniejących, jakie wskaźniki powinni reklamować?

Problem jest więc bardziej złożony, dlatego też obecnie ciężko jest ustalić, ile dany tytuł tak naprawdę zarobił. Gdy realna sprzedaż jest łatwa do przedstawienia, tak w przypadku usług abonamentowych dochodzi wiele zmiennych. Jeżeli dany gracz, wykupił abonament tylko na miesiąc i po ukończeniu interesującego go tytułu nie zasubskrybował ponownie usługi przez kilka kolejnych tygodni i miesięcy, był to jasny znak dla wydawcy, że taka osoba skusiła się na wypróbowanie właśnie tej konkretnej produkcji. Ale co z osobami, które na stałe mają wykupiony abonament?