Pudełkowe Doom: The Dark Ages Edycja Premium na PS5 taniej aż o 199,34 zł

ZOSTAŃ SLAYEREM W ŚREDNIOWIECZNEJ WOJNIE PRZECIWKO PIEKŁU

DOOM: The Dark Ages to prequel uznanych przez krytyków tytułów DOOM (2016) oraz DOOM Eternal opowiadający niesamowitą filmową historię pochodzenia gniewu DOOM Slayera. W tej trzeciej odsłonie współczesnej serii DOOM gracze po raz kolejny wcielą się w krwawego DOOM Slayera i wezmą udział w nigdy dotąd niewidzianej mrocznej, złowieszczej średniowiecznej wojnie przeciwko Piekłu.

DOOM DLA KAŻDEGO SLAYERA

To doświadczenie dark fantasy / sci-fi dla jednej osoby jest pełne intensywnej walki oraz przejaskrawionych elementów wizualnych znanych z niepowtarzalnej serii DOOM i zostało oparte na najnowszej wersji silnika idTech. Modyfikowalny system trudności sprawia, że jest to idealny punkt startowy zarówno dla nowych graczy, jak i długoletnich fanów serii.

RZĄDŹ W PIEKLE

Jako superbroń bogów i królów eliminuj wrogów dzięki ulubionym narzędziom zniszczenia, takim jak superstrzelba, ale też wykorzystując cały wachlarz nowego niszczycielskiego oręża, takiego jak wszechstronna piłotarcza. Stawaj do walki na pełnych demonów polach bitwy, biorąc udział w zajadłych naziemnych starciach, z jakich słynna jest oryginalna gra DOOM.