Pudełkowe Doom: The Dark Ages Edycja Premium na PS5 taniej aż o 199,34 zł

Patrycja Pietrowska
2025/12/17 15:30
1
0

Promocja na pudełkowe wydanie Edycji Premium Doom: The Dark Ages na PS5.

W sklepie Media Expert pojawiła się świetna okazja dla miłośników gier. Doom: The Dark Ages Edycja Premium, przeznaczone na konsole PlayStation 5, jest teraz dostępne w obniżonej cenie. Zapłacimy aż 199,34 zł mniej.

Doom: The Dark Ages Edycja Premium
Doom: The Dark Ages Edycja Premium

Doom: The Dark Ages Edycja Premium – gra na PS5 taniej o 199,34 zł

Sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę na Doom: The Dark Ages w Edycji Premium przeznaczonej na PlayStation 5. Teraz za produkt zapłacimy jednie 199,99 zł. To obniżka aż o 199,34 zł. Aby skorzystać z promocji, należy użyć kodu rabatowego widocznego poniżej.

ZOSTAŃ SLAYEREM W ŚREDNIOWIECZNEJ WOJNIE PRZECIWKO PIEKŁU

DOOM: The Dark Ages to prequel uznanych przez krytyków tytułów DOOM (2016) oraz DOOM Eternal opowiadający niesamowitą filmową historię pochodzenia gniewu DOOM Slayera. W tej trzeciej odsłonie współczesnej serii DOOM gracze po raz kolejny wcielą się w krwawego DOOM Slayera i wezmą udział w nigdy dotąd niewidzianej mrocznej, złowieszczej średniowiecznej wojnie przeciwko Piekłu.

DOOM DLA KAŻDEGO SLAYERA

To doświadczenie dark fantasy / sci-fi dla jednej osoby jest pełne intensywnej walki oraz przejaskrawionych elementów wizualnych znanych z niepowtarzalnej serii DOOM i zostało oparte na najnowszej wersji silnika idTech. Modyfikowalny system trudności sprawia, że jest to idealny punkt startowy zarówno dla nowych graczy, jak i długoletnich fanów serii.

RZĄDŹ W PIEKLE

Jako superbroń bogów i królów eliminuj wrogów dzięki ulubionym narzędziom zniszczenia, takim jak superstrzelba, ale też wykorzystując cały wachlarz nowego niszczycielskiego oręża, takiego jak wszechstronna piłotarcza. Stawaj do walki na pełnych demonów polach bitwy, biorąc udział w zajadłych naziemnych starciach, z jakich słynna jest oryginalna gra DOOM.

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
oferta
promocje
PlayStation 5
PS5
wydanie fizyczne
okazja
Doom: The Dark Ages
wydanie pudełkowe
Doom: The Dark Ages Edycja Premium
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 17:00

Nigdy tego jakoś nie ogarnę. Z jednej strony rozumiem - cena gry zapewniającej kilka, czasem kilkanaście godzin rozrywki - gdy porównywalna do ceny biletu na film kinowy 90 minut - to uczciwa cena. Z drugiej - wydanie niemal 400 zeta na grę i to jeszcze w wersji cyfrowej, więc zwykle "na wynajem", jak na steamie, kiedy można za to często przeżyć kolejny tydzień... neeeee...

Cóż.. każdy ma swoje priorytety.




