DOOM: The Dark Ages z wielkim sukcesem. Największa premiera w historii id Software

Twórcy mogą mieć powody do dumy.

DOOM: The Dark Ages zanotowało imponujący start. Zaledwie sześć dni po swojej globalnej premierze, która miała miejsce 15 maja na platformach Xbox Series X/S, PS5 oraz PC, gra przekroczyła barierę trzech milionów graczy. Tym samym, DOOM: The Dark Ages stał się największą premierą w historii id Software.

DOOM: The Dark Ages to prequel uznanych przez krytyków tytułów DOOM (2016) oraz DOOM Eternal opowiadający niesamowitą filmową historię pochodzenia gniewu DOOM Slayera. W tej trzeciej odsłonie współczesnej serii DOOM gracze po raz kolejny wcielą się w krwawego DOOM Slayera i wezmą udział w nigdy dotąd niewidzianej mrocznej, złowieszczej średniowiecznej wojnie przeciwko Piekłu. – brzmi opis gry.

Mimo imponującego wyniku pod względem liczby graczy, porównania z DOOM Eternal dają nieco odmienny obraz. Na przykład, w kwestii szczytowej liczby jednocześnie grających osób na platformie Steam , Eternal w swoim najgorętszym momencie zgromadził blisko 105 tysięcy graczy, podczas gdy The Dark Ages osiągnęło 31 tysięcy graczy jednocześnie. Należy jednak pamiętać, że tytuł jest dostępny w ramach Xbox Game Pass. Gra spotkała się również z pozytywnym odbiorem wśród krytyków .

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że DOOM: The Dark Ages zadebiutował 15 maja 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja DOOM: The Dark Ages, czyli Ogniem i Mieczem.

