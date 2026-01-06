Damon i Affleck znów razem. W najnowszym thrillerze Netflix stawia na jeden z najsłynniejszych duetów Hollywood

Matt Damon i Ben Affleck po raz kolejny spotykają się na ekranie w nowym thrillerze Netfliksa zatytułowanym Łup, którego oficjalny zwiastun właśnie trafił do sieci. Produkcja zapowiada intensywne kino sensacyjne z mocnym punktem wyjścia: rutynowa policyjna interwencja w Miami prowadzi do odkrycia ogromnej sumy pieniędzy, a to uruchamia lawinę zdarzeń.

Łup – zobacz zwiastun filmu Netflix

Film wyreżyserował Joe Carnahan, a fabuła czerpie inspirację z prawdziwych wydarzeń. Historia skupia się na grupie policjantów, którzy podczas standardowej akcji zabezpieczają gotówkę wartą 20 milionów dolarów. Z pozoru prosta procedura szybko przeradza się w niebezpieczną grę, gdy informacja o znalezisku zaczyna krążyć poza kontrolą. Narastająca presja i brak zaufania sprawiają, że każda decyzja może mieć fatalne konsekwencje.