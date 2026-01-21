James Gunn jest pewien, że znalazł sposób na wprowadzenie Batmana do DCU. Ujawniono, kto tym projektem poprowadzi

Jak już wiemy, równocześnie powstają dwa aktorskie filmy o Batmanie. Uniwersum DC tworzone przez Jamesa Gunna doczeka się własnego Batmana, całkowicie niezależnego od wersji rozwijanej przez Matta Reevesa. Choć sequel Batmana z Robertem Pattinsonem szykuje się do wejścia na plan, DC Studios równolegle pracuje nad innym filmem o Mrocznym Rycerzu, który będzie już pełnoprawną częścią DCU.

Powstaje The Brave and the Bold, czyli Batman dla DCU

Ten projekt nosi tytuł The Brave and the Bold i ma wprowadzić Batmana do nowej, wspólnej filmowej rzeczywistości DC. Jak właśnie ujawniono, film Gunna znalazł już scenarzystkę. Za historię The Brave and the Bold odpowiada Christina Hodson, autorka scenariuszy do The Flash, Birds of Prey oraz skasowanego Batgirl. Jej nazwisko przez dłuższy czas było trzymane w tajemnicy, co – według doniesień zza kulis – miało chronić ją przed presją związaną z pisaniem kolejnej kinowej wersji Batmana. Po wycieku informacji reakcje fanów są jednak mieszane, głównie ze względu na chłodne przyjęcie wcześniejszych projektów Hodson w świecie DC.