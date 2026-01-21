Zaloguj się lub Zarejestruj

James Gunn jest pewien, że znalazł sposób na wprowadzenie Batmana do DCU. Ujawniono, kto tym projektem poprowadzi

Jakub Piwoński
2026/01/21 15:10
W końcu dowiadujemy się nieco więcej na temat The Brave and the Bold, szykowanego w ramach DCU.

Jak już wiemy, równocześnie powstają dwa aktorskie filmy o Batmanie. Uniwersum DC tworzone przez Jamesa Gunna doczeka się własnego Batmana, całkowicie niezależnego od wersji rozwijanej przez Matta Reevesa. Choć sequel Batmana z Robertem Pattinsonem szykuje się do wejścia na plan, DC Studios równolegle pracuje nad innym filmem o Mrocznym Rycerzu, który będzie już pełnoprawną częścią DCU.

Batman
Batman

Powstaje The Brave and the Bold, czyli Batman dla DCU

Ten projekt nosi tytuł The Brave and the Bold i ma wprowadzić Batmana do nowej, wspólnej filmowej rzeczywistości DC. Jak właśnie ujawniono, film Gunna znalazł już scenarzystkę. Za historię The Brave and the Bold odpowiada Christina Hodson, autorka scenariuszy do The Flash, Birds of Prey oraz skasowanego Batgirl. Jej nazwisko przez dłuższy czas było trzymane w tajemnicy, co – według doniesień zza kulis – miało chronić ją przed presją związaną z pisaniem kolejnej kinowej wersji Batmana. Po wycieku informacji reakcje fanów są jednak mieszane, głównie ze względu na chłodne przyjęcie wcześniejszych projektów Hodson w świecie DC.

Reżyserem The Brave and the Bold pozostaje Andy Muschietti, reżyser The Flash, ale także filmów To, który został zatrudniony jeszcze przed premierą tego pierwszego. Film od początku budzi pytania o sens wprowadzania drugiego Batmana w momencie, gdy widzowie wciąż śledzą losy bohatera w wersji Reevesa. Gunn przekonuje jednak, że znalazł nowy punkt wejścia w postać i świeżą perspektywę, która pozwoli uniknąć powtórzeń.

The Brave and the Bold ma przed sobą trudne zadanie: odróżnić się od konkurencyjnego Batmana, a jednocześnie stać się jednym z filarów DCU. Stawka jest wysoka, bo to właśnie ten film zdecyduje, jak Mroczny Rycerz będzie funkcjonował w nowym filmowym uniwersum DC.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/21/james-gunns-batman-movie-has-a-writer-christina-hodson-of-the-flash-batgirl-and-birds-of-prey

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




