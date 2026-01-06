Zaloguj się lub Zarejestruj

To będzie najkrwawszy horror w 2026 i zagra w nim gwiazda Harry'ego Pottera

Jakub Piwoński
2026/01/06 17:00
Do sieci trafił zwiastun filmu They Will Kill You.

Najkrwawszy horror 2026 roku został oficjalnie zapowiedziany. Zwiastun filmu They Will Kill You sugeruje, że czeka nas wyjątkowo brutalny rok dla fanów gore. Produkcja nawiązuje klimatem do filmów takich jak Zabawa w pochowanego czy Następny jesteś ty, łącząc mroczną przemoc z nutą czarnego humoru.

They Will Kill You
They Will Kill You

They Will Kill You – zobacz zwiastun nowego horroru gore

Reżyser Kirill Sokołow, znany z rosyjskich filmu Zdychaj, tatulku, debiutuje w USA, obsadzając film gwiazdami. Zazie Beetz, znana z Deadpoola 2, wciela się w kobietę, która przyjmuje pracę gosposi w nowojorskim wieżowcu, by odkryć, że działa tam satanistyczna sekta. Bohaterka nie zamierza poddać się bez walki – w zwiastunie widać jej umiejętności bojowe i zręczne posługiwanie się bronią.

GramTV przedstawia:

W obsadzie pojawiają się także znany z Harry’ego Pottera Tom Felton, Heather Graham z Ciała obcego i Patricia Arquette znana z Rozdzielenia jako przywódczyni sekty. Zwiastun obfituje w sceny przesadnej przemocy, siekiery przebijające czaszki i mnóstwo energii. Premiera They Will Kill You zaplanowana jest na 26 marca 2026 roku.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/they-will-kill-you-trailer-confirms-the-goriest-movie-of-2026-has-already-been-revealed/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




