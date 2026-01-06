To będzie najkrwawszy horror w 2026 i zagra w nim gwiazda Harry'ego Pottera

Najkrwawszy horror 2026 roku został oficjalnie zapowiedziany. Zwiastun filmu They Will Kill You sugeruje, że czeka nas wyjątkowo brutalny rok dla fanów gore. Produkcja nawiązuje klimatem do filmów takich jak Zabawa w pochowanego czy Następny jesteś ty, łącząc mroczną przemoc z nutą czarnego humoru.

They Will Kill You – zobacz zwiastun nowego horroru gore

Reżyser Kirill Sokołow, znany z rosyjskich filmu Zdychaj, tatulku, debiutuje w USA, obsadzając film gwiazdami. Zazie Beetz, znana z Deadpoola 2, wciela się w kobietę, która przyjmuje pracę gosposi w nowojorskim wieżowcu, by odkryć, że działa tam satanistyczna sekta. Bohaterka nie zamierza poddać się bez walki – w zwiastunie widać jej umiejętności bojowe i zręczne posługiwanie się bronią.