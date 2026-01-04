Leonardo DiCaprio pyta widzów, czy w dobie streamingu wciąż mają apetyt na kino

Dajcie zatem znać w komentarzu. Aktor udzielił wywiadu, w którym zadał ważne pytanie.

Leonardo DiCaprio, jedna z największych gwiazd współczesnego kina, nie ukrywa obaw o przyszłość sal kinowych. Aktor w rozmowie z The Times zastanawiał się, czy widzowie „wciąż mają apetyt” na oglądanie filmów na dużym ekranie, w czasie gdy coraz większą rolę odgrywają platformy streamingowe. Leonardo DiCaprio o przyszłości kin „Sytuacja zmienia się błyskawicznie. Czeka nas ogromna transformacja” – przyznał zdobywca Oscara. Jak zauważył, zmiany te już są widoczne w repertuarach kin.

Najpierw dokumenty zniknęły z kin. Teraz dramaty mają ograniczony czas i ludzie czekają, aż zobaczą je na platformach streamingowych. Nie wiem. Czy ludzie nadal mają apetyt? Czy też kina staną się silosami – jak bary jazzowe? DiCaprio podkreślił jednak, że wciąż liczy na twórczą odwagę filmowców i producentów. Mam tylko nadzieję, że wystarczająco dużo osób, prawdziwych wizjonerów, będzie miało w przyszłości okazję do robienia wyjątkowych rzeczy, które można zobaczyć w kinie. Ale to się dopiero okaże.

Znamienne, że słowa te padają po tym, jak film z jego udziałem, Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona, zarobił już ponad 205 milionów dolarów na całym świecie. Co nie jest wynikiem korzystnym finansowo, ale jednocześnie, co warte podkreślenia, film okazał się ogromnym artystycznym sukcesem. Warto dodać, że film jest już po kilku istotnych nagrodach amerykańskiej branży filmowej i zmierza w kierunku kolejnych – Złotych Globów i Oscarów. Mimo tego DiCaprio wcześniej, w wywiadzie dla Deadline, również mówił o niepewnej przyszłości kin. „Ten rok wydaje się być jednym z najbardziej przełomowych momentów w historii kina” – stwierdził. „Mam wrażenie, że stoimy przed tym – przyszłością kinowego doświadczenia – bardziej niż kiedykolwiek. Przyciągnięcie ludzi do kin wydaje się coraz większym wyzwaniem”. Zgadzacie się ze słowami aktora?

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









