LEGO Venom prezentuje się znakomicie. Zobaczcie na tę minifigurkę symbionta

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z nowego zestawu, który powstaje we współpracy z Marvelem.

Fani Venoma i kolekcjonerzy klocków LEGO mają powód, aby ponownie sięgnąć po swój portfel. Firma zapowiedziała nowy zestaw przedstawiający popiersie słynnego symbionta, inspirowane filmową wersją bohatera znaną z produkcji Sony Pictures. Co szczególnie istotne, w zestawie znajdzie się także pierwsza w historii minifigurka LEGO wzorowana na Eddiem Brocku granym przez Toma Hardy'ego. LEGO Venom – zaprezentowano nowy zestaw z klocków z bohaterem uniwersum Marvela Choć filmowa trylogia Venoma przez lata budziła mieszane reakcje krytyków, nie można odmówić jej sukcesu komercyjnego. Trzy kinowe odsłony przygód Eddiego Brocka wygenerowały łącznie ponad 1,8 miliarda dolarów przychodu na całym świecie. Mimo że każda kolejna część osiągała słabsze wyniki od poprzedniej, postać pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w katalogu filmowych produkcji Marvela tworzonych przez Sony Pictures.

Nowy zestaw LEGO Venom Bust ma trafić do sprzedaży 3 lipca. Konstrukcja będzie składała się z 413 elementów, a jej sugerowana cena została ustalona na 49,99 dolarów. Największą atrakcją dla kolekcjonerów będzie jednak wspomniana minifigurka filmowego Venoma, która po raz pierwszy przeniesie wizerunek Toma Hardy'ego do świata LEGO.

Przyszłość ekranowego Venoma wciąż pozostaje otwarta. W ostatnich miesiącach pojawiały się spekulacje o możliwym projekcie związanym z Agentem Venomem, jednak po niepowodzeniu filmu Kraven Łowca Sony zdecydowało się wstrzymać rozwój swoich aktorskich adaptacji postaci Marvela. Jednocześnie media branżowe informowały niedawno o pracach nad animowanym filmem o Venomie przeznaczonym dla dorosłych widzów. Symbiont ma również pojawić się w drugim sezonie animowanego serialu Spider Man: Przyjazny Pająk z Sąsiedztwa. Sama postać Venoma zadebiutowała w komiksie The Amazing Spider-Man #300 z 1988 roku. Początkowo symbiont był związany ze Spider Manem jako tajemniczy obcy kostium. Z czasem jego gospodarzem został Eddie Brock, skompromitowany dziennikarz, który obwinił Człowieka Pająka za swoje niepowodzenia i postanowił się na nim zemścić. Od tamtej pory Venom wyrósł na jednego z najpopularniejszych antybohaterów w historii Marvela.

