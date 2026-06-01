Nowa Wonder Woman w DC Comics. Kultową rolę przejmuje transpłciowa bohaterka

Postać awansowała jako pierwszoplanowa bohaterka.

DC Comics przygotowało jedną z najodważniejszych zmian w swoim uniwersum ostatnich lat. W nadchodzącym zeszycie Justice League: Dream Girls – A DC Pride Event #1 czytelnicy zobaczą nową wersję Wonder Woman. Tym razem miejsce Diany z Themysciry zajmie Dreamer, czyli Nia Nal, pierwsza otwarcie transpłciowa superbohaterka w historii DC. Foto: DC/Screen Rant Wonder Woman – pierwsza transplciowa bohaterka stała się kultową postacią z uniwersum DC Przez dekady tytuł Wonder Woman przechodził już w ręce różnych bohaterek. W przeszłości rolę tę pełniła między innymi królowa Hipolita, która walczyła u boku Justice Society. Na pewien czas Dianę zastąpiła również wojowniczka Artemis z Bana Mighdall. W nowszych historiach ważne miejsce zajmują Nubia, brazylijska Amazonka Yara Flor oraz Trinity, córka Diany, która według zapowiedzi ma w przyszłości przejąć dziedzictwo swojej matki.

Nowa historia koncentruje się jednak na Nii Nal. Bohaterka, znana jako Dreamer, pojawiła się niedawno w składzie nowej drużyny superherosów przedstawionej w Justice League Intergalactic Special #1. W trakcie wydarzeń związanych z wpływem Maal Sinestro, znanej także jako Witch Queen, Nia wraz z Taylor Barzelay trafia do alternatywnej rzeczywistości. W świecie przedstawionym w Justice League: Dream Girls bohaterki stają się Amazonkami. To właśnie tam Nia przejmuje miejsce młodej Diany i przeżywa wydarzenia przypominające klasyczną genezę Wonder Woman. Spotyka rannego Steve'a Trevora i rozpoczyna własną drogę do zostania legendarną wojowniczką Themysciry.

GramTV przedstawia:

Twórcy sugerują, że dzięki swoim mocom związanym ze snami oraz wpływowi Witch Queen, Dreamer może spędzić w tej rzeczywistości znacznie więcej czasu, niż mogłoby się wydawać. Oznacza to szansę na zdobycie doświadczenia godnego Wonder Woman, nawet jeśli zdobyte tam zdolności i uzbrojenie nie zostaną przeniesione do głównego uniwersum DC. To kolejny ważny krok w rozwoju postaci, która przeszła niezwykłą drogę od telewizyjnego debiutu do jednego z istotnych elementów głównej linii komiksów DC. Nia Nal po raz pierwszy pojawiła się w serialu Supergirl, stając się pierwszą transpłciową superbohaterką w telewizji. Później zapisała się także w historii jako pierwsza otwarcie transpłciowa postać w grze Fortnite podczas wydarzenia Rainbow Royale w 2022 roku. Za rozwój bohaterki w komiksach odpowiada między innymi Nicole Maines, która wcielała się w Dreamer w serialowej wersji. Dzięki temu postać zyskała znaczącą rolę w wielu ważnych wydarzeniach komiksowego uniwersum, takich jak Lazarus Planet, Suicide Squad: Dream Team czy Absolute Power. Premiera komiksu Justice League: Dream Girls – A DC Pride Event #1 została zaplanowana na 3 czerwca tego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.