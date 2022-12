Lego Sonic – w sieci pojawiły się informacje o 5 nowych kompletach

Według informacji przedstawionych przez twórców bloga PromoBricks, w przyszłym roku powinniśmy doczekać się premiery przynamniej pięciu zestawów Lego, których głównym bohaterem będzie Sonic.

Są chętni na takie zestawy?

Warto zaznaczyć, że PromoBricks to całkiem wiarygodne źródło informacji ze świata Lego. Komplety o numerach seryjnych od 76990 do 76994 wyceniono pomiędzy 29.99 a 99.99 dolarów. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego niż poczekać na więcej szczegółów.



Wszystko wskazuje na to, że sympatyczny niebieski jeż w ostatnim czasie radzi sobie naprawdę dobrze. Przypomnijmy, że całkiem niedawno na Netflixie zadebiutował serial animowany Sonic Prime. Z ciepłym przyjęciem spotkała się również gra Sonic Frontiers. Produkcja zadebiutowała na rynku 8 listopada, a jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na jej temat, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.