Fan LEGO odtworzył całe miasto z 42 tysięcy klocków. Rok pracy dał imponujący efekt

Miłośnik klocków LEGO o pseudonimie Tralux21 stworzył wierną replikę miasta Erfurt w miniaturowej skali. Jego projekt powstawał przez blisko 10 miesięcy, a do realizacji wykorzystano około 42 tysięcy elementów LEGO. Efekt końcowy imponuje – makieta odwzorowuje nie tylko najważniejsze zabytki i budynki, ale również układ ulic i centrum miasta, zajmując przestrzeń o boku 130 centymetrów.

Miniaturowy Erfurt z LEGO – imponujący projekt

Twórca przyznał, że dokładna liczba użytych klocków nie jest znana, ponieważ przy tak ogromnym projekcie łatwo się pogubić. Inspiracją była miłość do rodzinnego miasta oraz pasja do modelarstwa w miniskali LEGO. Uwagę zwraca niezwykła precyzja odwzorowania kształtów ulic i budynków, które w wielu miejscach łączą się pod nietypowymi kątami.