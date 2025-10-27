Zaloguj się lub Zarejestruj

Fan LEGO odtworzył całe miasto z 42 tysięcy klocków. Rok pracy dał imponujący efekt

Mikołaj Berlik
2025/10/27 17:45
0
0

Użytkownik Reddita spędził prawie rok na budowie makiety Erfurtu z LEGO.

Miłośnik klocków LEGO o pseudonimie Tralux21 stworzył wierną replikę miasta Erfurt w miniaturowej skali. Jego projekt powstawał przez blisko 10 miesięcy, a do realizacji wykorzystano około 42 tysięcy elementów LEGO. Efekt końcowy imponuje – makieta odwzorowuje nie tylko najważniejsze zabytki i budynki, ale również układ ulic i centrum miasta, zajmując przestrzeń o boku 130 centymetrów.

Miniaturowy Erfurt z LEGO
Miniaturowy Erfurt z LEGO

Miniaturowy Erfurt z LEGO – imponujący projekt

Twórca przyznał, że dokładna liczba użytych klocków nie jest znana, ponieważ przy tak ogromnym projekcie łatwo się pogubić. Inspiracją była miłość do rodzinnego miasta oraz pasja do modelarstwa w miniskali LEGO. Uwagę zwraca niezwykła precyzja odwzorowania kształtów ulic i budynków, które w wielu miejscach łączą się pod nietypowymi kątami.

GramTV przedstawia:

Tralux21 zdradził, że wiele konstrukcji zostało połączonych tylko jednym kołkiem, co pozwoliło uzyskać charakterystyczne układy zabudowy starego miasta. Dzięki temu makieta prezentuje się realistycznie mimo ograniczeń technicznych klocków LEGO.

Projekt zdobył ogromne uznanie wśród użytkowników Reddita, którzy nazwali go „prawdziwym dziełem miłości i poświęcenia”. Szczególną uwagę przyciąga miniaturowa stacja kolejowa, jedna z najwierniej odwzorowanych części Erfurtu. Cała makieta została umieszczona w gablocie, dzięki czemu nie wymaga pełnej stabilności konstrukcyjnej.

Źródło:https://www.reddit.com/r/Minilego/comments/1ogi8sa/i_think_at_42000_parts_i_stretch_the_definition/?

Tagi:

News
LEGO
reddit
fanowski projekt
klocki
Klocki Lego
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112