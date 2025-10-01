Zaloguj się lub Zarejestruj

LEGO Chryzantema w promocji – zestaw tańszy o ponad 50 zł

Mikołaj Berlik
2025/10/01 12:10
Popularny kwiat w wersji LEGO można teraz zdobyć w dobrej promocji.

Zestaw LEGO Botanical Collection Chryzantema można kupić w Polsce w atrakcyjnej promocji. Cena spadła do 78,78 zł, podczas gdy katalogowo produkt wyceniany jest na 129,99 zł.

LEGO Botanical Collection Chryzantema
LEGO Botanical Collection Chryzantema

LEGO Botanical Collection Chryzantema – oferta w polskich sklepach

Promocję znajdziemy na Amazonie oraz Allegro, gdzie zestaw oznaczony numerem 10368 dostępny jest za tę samą cenę – 78,78 zł. Zestaw liczy 278 elementów, a z nich zbudować można złocistą chryzantemę umieszczoną w ozdobnej doniczce. To kolejna propozycja z serii LEGO Botanical Collection, która cieszy się popularnością dzięki detalicznemu odwzorowaniu roślin i eleganckiej prezentacji.

GramTV przedstawia:

Dodatkowym atutem jest darmowa dostawa – w przypadku zakupu przez Amazon PL mogą z niej skorzystać użytkownicy Amazon Prime, a przy Allegro obowiązuje opcja Allegro Smart!.

Mikołaj Berlik
