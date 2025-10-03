LEGO Star Wars Visual Dictionary z minifigurką Dartha Maula za 45 zł w Amazon PL

Przewodnik po zestawach LEGO Star Wars w twardej oprawie dostępny w niższej cenie.

W Amazonie możemy znaleźć 160-stronicowe wydanie LEGO Star Wars Visual Dictionary Updated Edition w cenie 45 zł. W zestawie znajduje się także ekskluzywna minifigurka Dartha Maula.

LEGO Star Wars Visual Dictionary – oferta w Amazon PL

Książka w twardej oprawie to ilustrowany przewodnik, w którym opisano różne zestawy LEGO z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wydanie w języku angielskim pozwala przyjrzeć się kolekcjom klocków i ich szczegółom konstrukcyjnym, a dodatkowo w komplecie otrzymujemy unikalną minifigurkę przedstawiającą Dartha Maula.