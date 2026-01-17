Zaloguj się lub Zarejestruj

Lego Pokemon już trafia do skalperów. Ceny sięgają ponad 7 tysięcy zł

Mikołaj Berlik
2026/01/17 11:30
0
0

Pierwsze zestawy klocków z Pikachu i starterami z Kanto wywołały chaos na rynku wtórnym.

Ostatnio Pokemon oficjalnie zaprezentował długo zapowiadaną współpracę z Lego. Do sprzedaży trafiły zestawy z Pikachu, Eevee oraz rozwiniętymi formami starterów z pierwszej generacji – Venusaur, Charizard i Blastoise. Dla kupujących najdroższy pakiet przewidziano dodatkowy zestaw odznak z gymów Kanto. Choć zapowiedź wzbudziła duże zainteresowanie, reakcje fanów okazały się mieszane.

Lego Pokemon
Lego Pokemon

Lego Pokemon – skalping i brak popytu

Zaledwie 24 godziny po uruchomieniu preorderów na portalach takich jak eBay zaczęły pojawiać się oferty przekraczające 2000 dolarów, a w skrajnych przypadkach sięgające nawet 2350 dolarów. Dotyczą one pakietów zawierających wszystkie trzy zestawy starterów oraz bonusowe odznaki z Kanto, wycenionych ponad dwukrotnie powyżej ceny katalogowej.

Lego Pokemon – skalping i brak popytu, Lego Pokemon już trafia do skalperów. Ceny sięgają ponad 7 tysięcy zł

GramTV przedstawia:

Problem w tym, że zainteresowanie kupujących jest znikome. Na eBay UK sprzedano zaledwie kilka zestawów ze starterami, a w USA – choć transakcji było więcej – również trudno mówić o masowym popycie. Co więcej, tylko jeden z zestawów faktycznie jest chwilowo niedostępny w oficjalnej sprzedaży, co dodatkowo osłabia sens zawyżonych ofert.

Sytuacja przypomina chaos wokół kart Pokemon TCG z ostatnich miesięcy, gdy skalperzy masowo wykupywali produkty w nadziei na szybki zysk. Tym razem jednak rynek zdaje się reagować znacznie chłodniej. Jeśli trend się utrzyma, wielu sprzedających może zostać z drogimi zestawami, na które po prostu nie ma chętnych.

Tagi:

News
cena
LEGO
ceny
klocki
Klocki Lego
LEGO Pokémon
LEGO Pokemon
zestaw
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112