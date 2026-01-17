Lego Pokemon już trafia do skalperów. Ceny sięgają ponad 7 tysięcy zł

Pierwsze zestawy klocków z Pikachu i starterami z Kanto wywołały chaos na rynku wtórnym.

Ostatnio Pokemon oficjalnie zaprezentował długo zapowiadaną współpracę z Lego. Do sprzedaży trafiły zestawy z Pikachu, Eevee oraz rozwiniętymi formami starterów z pierwszej generacji – Venusaur, Charizard i Blastoise. Dla kupujących najdroższy pakiet przewidziano dodatkowy zestaw odznak z gymów Kanto. Choć zapowiedź wzbudziła duże zainteresowanie, reakcje fanów okazały się mieszane.

Lego Pokemon – skalping i brak popytu

Zaledwie 24 godziny po uruchomieniu preorderów na portalach takich jak eBay zaczęły pojawiać się oferty przekraczające 2000 dolarów, a w skrajnych przypadkach sięgające nawet 2350 dolarów. Dotyczą one pakietów zawierających wszystkie trzy zestawy starterów oraz bonusowe odznaki z Kanto, wycenionych ponad dwukrotnie powyżej ceny katalogowej.