Donkey Kong Bananza taniej. Sprawdź system seller od Nintendo

Czy się udało? Z jednej strony trudno mówić o aż tak dużej skali sukcesu, z drugiej nadal możemy mówić o świetnej produkcji.

Promocyjna cena Donkey Kong Bananza

Bo Donkey Kong Bananza po swojej premierze latem ubiegłego roku zaiste zbierało znakomite recenzje. Jak to jednak często w przypadku Nintendo bywa, gra twardo trzyma swoją cenę. Niemniej w serwisie Allegro trwa obecnie promocja, w ramach której kupimy produkcję o ogromnej małpie za 219,99 zł. Tymczasem w większości sklepów obecna cena to ok. 270 zł, różnica jest zatem znacząca. No i najważniejsze – od pewnego czasu gra ma język polski!