Donkey Kong Bananza taniej. Sprawdź system seller od Nintendo

Maciej Petryszyn
2026/03/01 14:15
Pierwszy Switch miał Super Mario Odyssey. Coś podobnego Nintendo próbowało nam zaserwować również przy okazji Switcha drugiego.

Czy się udało? Z jednej strony trudno mówić o aż tak dużej skali sukcesu, z drugiej nadal możemy mówić o świetnej produkcji.

Donkey Kong Bananza
Donkey Kong Bananza

Promocyjna cena Donkey Kong Bananza

Bo Donkey Kong Bananza po swojej premierze latem ubiegłego roku zaiste zbierało znakomite recenzje. Jak to jednak często w przypadku Nintendo bywa, gra twardo trzyma swoją cenę. Niemniej w serwisie Allegro trwa obecnie promocja, w ramach której kupimy produkcję o ogromnej małpie za 219,99 zł. Tymczasem w większości sklepów obecna cena to ok. 270 zł, różnica jest zatem znacząca. No i najważniejsze – od pewnego czasu gra ma język polski!

Donkey Kong Bananza to pełna humoru, energii i dynamicznej akcji trójwymiarowa gra przygodowa, w której wcielasz się w kultowego goryla — Donkey Konga. Twoim zadaniem jest odnaleźć zaginione złote banany, ale droga do celu nie będzie łatwa. Na swojej drodze napotkasz przeszkody, pułapki i zastępy przeciwników, którym nie spodoba się Twoja obecność.

