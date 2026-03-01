Donkey Kong Bananza taniej. Sprawdź system seller od Nintendo

Czy się udało? Z jednej strony trudno mówić o aż tak dużej skali sukcesu, z drugiej nadal możemy mówić o świetnej produkcji.
Promocyjna cena Donkey Kong Bananza
Bo Donkey Kong Bananza po swojej premierze latem ubiegłego roku zaiste zbierało znakomite recenzje. Jak to jednak często w przypadku Nintendo bywa, gra twardo trzyma swoją cenę. Niemniej w serwisie Allegro trwa obecnie promocja, w ramach której kupimy produkcję o ogromnej małpie za 219,99 zł. Tymczasem w większości sklepów obecna cena to ok. 270 zł, różnica jest zatem znacząca. No i najważniejsze – od pewnego czasu gra ma język polski!
- Donkey Kong Bananza (NS2) – 219,99 zł
Donkey Kong Bananza to pełna humoru, energii i dynamicznej akcji trójwymiarowa gra przygodowa, w której wcielasz się w kultowego goryla — Donkey Konga. Twoim zadaniem jest odnaleźć zaginione złote banany, ale droga do celu nie będzie łatwa. Na swojej drodze napotkasz przeszkody, pułapki i zastępy przeciwników, którym nie spodoba się Twoja obecność.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!