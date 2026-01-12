LEGO oficjalnie zaprezentowało pierwsze zestawy z Pokemonami. Znamy datę premiery i ceny - nasze portfele ucierpią

Oficjalna zapowiedź pierwszych zestawów LEGO Pokemon okazała się jednym z najbardziej oczekiwanych zestawów w historii duńskich klocków. Teraz LEGO nareszcie zaprezentowało produkty, które powstały we współpracy z marką Pokemon. Te trafią do sklepu już 27 lutego tego roku, a jest to szczególna data, gdyż tego dnia obchodzimy Dzień Pokemonów. Dodatkowo będą to obchody trzydziestolecia serii.

LEGO Pokemon – data premiery i cena wszystkich zestawów

Na start przygotowano trzy duże zestawy kolekcjonerskie, wyraźnie skierowane do dorosłych odbiorców i fanów ekspozycyjnych modeli. Najmniejszym z nich jest Eevee, który ma być przystępnym cenowo wejściem do nowej linii. Druga propozycja to Pikachu z Poke Ballem, zestaw zdecydowanie większy i bardziej rozbudowany. Prawdziwą gwiazdą kolekcji jest jednak monumentalny komplet z Venusaurem, Charizardem i Blastoisem, czyli trzema legendarnymi Pokemonami z regionu Kanto, zaprojektowanymi jako jedna wspólna, imponująca konstrukcja do wystawienia na półce.