Zaloguj się lub Zarejestruj

LEGO oficjalnie zaprezentowało pierwsze zestawy z Pokemonami. Znamy datę premiery i ceny - nasze portfele ucierpią

Radosław Krajewski
2026/01/12 15:30
1
0

LEGO Pokemon zadebiutuje już w przyszłym miesiącu.

Oficjalna zapowiedź pierwszych zestawów LEGO Pokemon okazała się jednym z najbardziej oczekiwanych zestawów w historii duńskich klocków. Teraz LEGO nareszcie zaprezentowało produkty, które powstały we współpracy z marką Pokemon. Te trafią do sklepu już 27 lutego tego roku, a jest to szczególna data, gdyż tego dnia obchodzimy Dzień Pokemonów. Dodatkowo będą to obchody trzydziestolecia serii.

LEGO Pokemon
LEGO Pokemon

LEGO Pokemon – data premiery i cena wszystkich zestawów

Na start przygotowano trzy duże zestawy kolekcjonerskie, wyraźnie skierowane do dorosłych odbiorców i fanów ekspozycyjnych modeli. Najmniejszym z nich jest Eevee, który ma być przystępnym cenowo wejściem do nowej linii. Druga propozycja to Pikachu z Poke Ballem, zestaw zdecydowanie większy i bardziej rozbudowany. Prawdziwą gwiazdą kolekcji jest jednak monumentalny komplet z Venusaurem, Charizardem i Blastoisem, czyli trzema legendarnymi Pokemonami z regionu Kanto, zaprojektowanymi jako jedna wspólna, imponująca konstrukcja do wystawienia na półce.

Cennik jasno pokazuje, że LEGO celuje w segment premium. Eevee kosztuje 259,99 złotych, Pikachu z Poke Ballem 879,99 złotych, natomiast zestaw z trzema ewolucjami starterów z pierwszej generacji został wyceniony na aż 2799,99 złotych. To jedna z najdroższych propozycji w historii licencjonowanych zestawów LEGO, co tylko podkreśla ich kolekcjonerski charakter. Przedsprzedaż już wystartowała, a producent nie ukrywa, że dostępność może być ograniczona, zwłaszcza w przypadku największego kompletu.

GramTV przedstawia:

Dodatkową zachętą dla kolekcjonerów są ekskluzywne bonusy. Kolekcja odznak regionu Kanto trafi do klientów jako prezent przy zakupie zestawu z Venusaurem, Charizardem i Blastoiseem w okresie od 27 lutego do 8 marca 2026 roku, oczywiście do wyczerpania zapasów. Z kolei Mini Pokemon Center pojawi się w ofercie programu LEGO Insiders i będzie dostępne do odebrania za 2600 punktów od dnia premiery.

Poniżej zobaczycie zdjęcia zestawów. Po więcej zdjęć ze wszystkich opisywanych produktów LEGO Pokemon odsyłamy na tę stronę.

LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
LEGO Pokemon
Źródło:https://www.thebrickfan.com/lego-pokemon-2026-sets-officially-announced/

Tagi:

Popkultura
data premiery
cena
Pokemon
LEGO
The Pokemon Company
klocki
zestaw LEGO
LEGO Pokemon
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:40

Pikachu wyszedł im paskudnie. Powinni byli zrobić mu gładką głowę jak w przypadku Eevee. Ten zestaw z trójką wyszedł im spoko, ale po pierwsze ta cena, a po drugiego sprzeda się to tak szybko że nie zdążę nawet mrugnąć (nie no 3 koła nie będę na to wywalał, ale nawet jakbym chciał to marne szanse).




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112