LEGO oficjalnie zaprezentowało pierwsze zestawy z Pokemonami. Znamy datę premiery i ceny - nasze portfele ucierpią

LEGO Pokemon zadebiutuje już w przyszłym miesiącu.
Oficjalna zapowiedź pierwszych zestawów LEGO Pokemon okazała się jednym z najbardziej oczekiwanych zestawów w historii duńskich klocków. Teraz LEGO nareszcie zaprezentowało produkty, które powstały we współpracy z marką Pokemon. Te trafią do sklepu już 27 lutego tego roku, a jest to szczególna data, gdyż tego dnia obchodzimy Dzień Pokemonów. Dodatkowo będą to obchody trzydziestolecia serii.
LEGO Pokemon – data premiery i cena wszystkich zestawów
Na start przygotowano trzy duże zestawy kolekcjonerskie, wyraźnie skierowane do dorosłych odbiorców i fanów ekspozycyjnych modeli. Najmniejszym z nich jest Eevee, który ma być przystępnym cenowo wejściem do nowej linii. Druga propozycja to Pikachu z Poke Ballem, zestaw zdecydowanie większy i bardziej rozbudowany. Prawdziwą gwiazdą kolekcji jest jednak monumentalny komplet z Venusaurem, Charizardem i Blastoisem, czyli trzema legendarnymi Pokemonami z regionu Kanto, zaprojektowanymi jako jedna wspólna, imponująca konstrukcja do wystawienia na półce.
Cennik jasno pokazuje, że LEGO celuje w segment premium. Eevee kosztuje 259,99 złotych, Pikachu z Poke Ballem 879,99 złotych, natomiast zestaw z trzema ewolucjami starterów z pierwszej generacji został wyceniony na aż 2799,99 złotych. To jedna z najdroższych propozycji w historii licencjonowanych zestawów LEGO, co tylko podkreśla ich kolekcjonerski charakter. Przedsprzedaż już wystartowała, a producent nie ukrywa, że dostępność może być ograniczona, zwłaszcza w przypadku największego kompletu.
GramTV przedstawia:
Dodatkową zachętą dla kolekcjonerów są ekskluzywne bonusy. Kolekcja odznak regionu Kanto trafi do klientów jako prezent przy zakupie zestawu z Venusaurem, Charizardem i Blastoiseem w okresie od 27 lutego do 8 marca 2026 roku, oczywiście do wyczerpania zapasów. Z kolei Mini Pokemon Center pojawi się w ofercie programu LEGO Insiders i będzie dostępne do odebrania za 2600 punktów od dnia premiery.
Poniżej zobaczycie zdjęcia zestawów. Po więcej zdjęć ze wszystkich opisywanych produktów LEGO Pokemon odsyłamy na tę stronę.