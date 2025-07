LEGO ożywia kultową konsolę. Game Boy wraca w formie klocków z klasykami Nintendo

Nowy zestaw, składający się z 421 elementów, jest już dostępny w przedsprzedaży i trafi do oficjalnej sprzedaży 1 października w cenie 269,99 zł. „Zbuduj replikę oryginalnej konsoli Game Boy Nintendo w skali 1:1 i ustaw swój model na podstawce do zbudowania”, czytamy na stronie LEGO.

W zestawie znajdziemy dwie repliki kartridży do gier, reprezentujące kultowe tytuły: The Legend of Zelda: Link’s Awakening oraz Super Mario Land. Komplet zawiera także specjalną podstawkę, pozwalającą na efektowne wyeksponowanie konsoli wraz z wybranym kartridżem.

Ekran konsoli oferuje trzy opcje personalizacji. Można wybrać klasyczne logo startowe Nintendo lub dwie inne sceny z gier. Wymiary modelu Game Boya, wynoszące 9 cm szerokości i 14 cm wysokości, są dokładnie zgodne z oficjalnymi specyfikacjami oryginalnej konsoli Nintendo.