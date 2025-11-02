Simpsonowie wkraczają do Fortnite. Nowy sezon, mapa Springfield i mnóstwo innych atrakcji

The Simpsons w końcu trafili do Fortnite. Na polu bitwy zrobi się nieco żółto!

Po wielu spekulacjach, kultowi Simpsonowie oficjalnie trafili do Fortnite. Od dzisiaj, czyli 2 listopada od godziny 22:30 czasu polskiego gracze będą mogli odwiedzić zupełnie nową wyspę Springfield, która będzie dostępna przez najbliższy miesiąc. Simpsonowie trafiają do Fortnite Według opisu Epic Games, nowa mapa zaoferuje dynamiczne, klasyczne starcia Battle Royale dla maksymalnie 80 graczy. Wraz z premierą wystartował także Springfield Battle Pass, w którym znajdziemy liczne nagrody, w tym skiny Homera, Marge, Neda Flandersa, Blinky Fishsticka oraz Springfielder Peely. Dodatkowo, Epic Games zapowiedziało, że przez cały miesiąc pojawiać się będą cotygodniowe aktualizacje z nową zawartością inspirowaną The Simpsons, od gameplayu po sklepowe oferty.

Aby promować kolejne tygodnie sezonu, opublikowane zostaną cztery oryginalne krótkie animacje The Simpsons, współprodukowane przez Grace Films i Epic Games. Odcinki zadebiutują na Disney+, w mediach społecznościowych Fortnite oraz w zakładce Quests w grze. Daty premier animacji to kolejno 1, 10, 17 i 24 listopada. Gracze, którzy połączą swoje konto Epic z kontem Disney przed 28 lutego 2026 roku, otrzymają statek Kanga i Kodosów jako ekskluzywny szybowiec. Na nowej wyspie znajdziemy wiele znanych miejscówek z serialu, w tym: Dom rodziny Simpsonów

Tawernę Moe

Kwik-E-Mart

Krusty Burger

Sklep z komiksami Android’s Dungeon & Baseball Card Shop

Elektrownię atomową w Springfield

Rezydencję Pana Burnsa

W trybie Lego Fortnite również pojawi się specjalne wydarzenie inspirowane The Simpsons, w którym Krusty Burger będzie rywalizować z kultowym Durrr Burgerem. Wraz z przybyciem Simpsonów do Fortnite, do gry trafiła nowa funkcja Sidekicks, czyli zwierzątka towarzyszące graczom w trybach Battle Royale, Lego Fortnite i innych. Pierwszym dostępnym towarzyszem jest bananowy pies Peels, dostępny w Springfield Battle Passie. Kolejne Bonesy, Spike i Lil’ Raptor pojawią się w sklepie Fortnite 7 listopada. Fani Simpsonów znajdą też coś dla siebie w Rocket League. W grze pojawią się specjalne wyzwania i nagrody takie jak choćby ozdoba Blinky Topper, baner gracza Homer’s Hedges, koła Waste Wheels, a także możliwość zakupu samochodu Homera w sklepie.