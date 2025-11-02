Harry Potter i Fortnite razem? Pomysł rodzi sporo negatywnych emocji

Według najnowszych doniesień od znanych leakerów Fortnite, w grze ma się wkrótce pojawić wielka kolaboracja z uniwersum Harry’ego Pottera. Zgodnie z przeciekiem opublikowanym przez społeczność FortniteLeaks na serwerze Discord, współpraca ma zadebiutować w Rozdziale 7, którego premiera planowana jest na początek grudnia. Choć szczegóły na temat wydarzenia pozostają niejasne, przeciek szybko wywołał sporo emocji i to nie tylko ze względu na samą zawartość, ale również z powodu kontrowersji wokół autorki sagi, J.K. Rowling.

Harry Potter i Fortnite połączą siły?

Fortnite od lat słynie z licznych kolaboracji z największymi markami popkultury, od Marvela, przez Star Wars, aż po Dragon Balla. Współpraca z Harrym Potterem wydaje się więc naturalnym krokiem, zwłaszcza że Warner Bros. aktualnie pracuje nad serialowym rebootem serii, z nową obsadą i odświeżonym podejściem do historii. To idealny moment dla takiej współpracy, jednak nie wszyscy fani są z tego powodu zadowoleni.