Harry Potter i Fortnite razem? Pomysł rodzi sporo negatywnych emocji

Jeśli przecieki się potwierdzą to wkrótce Harry Potter trafi do Fortnite’a, choć może to być burzliwa współpraca.
Według najnowszych doniesień od znanych leakerów Fortnite, w grze ma się wkrótce pojawić wielka kolaboracja z uniwersum Harry’ego Pottera. Zgodnie z przeciekiem opublikowanym przez społeczność FortniteLeaks na serwerze Discord, współpraca ma zadebiutować w Rozdziale 7, którego premiera planowana jest na początek grudnia. Choć szczegóły na temat wydarzenia pozostają niejasne, przeciek szybko wywołał sporo emocji i to nie tylko ze względu na samą zawartość, ale również z powodu kontrowersji wokół autorki sagi, J.K. Rowling.
Harry Potter i Fortnite połączą siły?
Fortnite od lat słynie z licznych kolaboracji z największymi markami popkultury, od Marvela, przez Star Wars, aż po Dragon Balla. Współpraca z Harrym Potterem wydaje się więc naturalnym krokiem, zwłaszcza że Warner Bros. aktualnie pracuje nad serialowym rebootem serii, z nową obsadą i odświeżonym podejściem do historii. To idealny moment dla takiej współpracy, jednak nie wszyscy fani są z tego powodu zadowoleni.
FortniteLeaks w swoim poście nie tylko ujawnił szczegóły nadchodzącej współpracy, ale też skrytykował decyzję Epic Games, zwracając uwagę na trwającą obecność J.K. Rowling w projekcie:
GramTV przedstawia:
Dla niewtajemniczonych – twórczyni serii, J.K. Rowling, ma udokumentowaną historię wygłaszania szkodliwych, transfobicznych komentarzy. Mimo to Warner Bros. wciąż utrzymuje jej zaangażowanie w franczyzę, a ona nadal czerpie zyski z jej sukcesu. Epic Games, decydując się na tę współpracę, podejmuje więc kontrowersyjną decyzję.
W komentarzach pod wpisem część użytkowników broniła decyzji studia, argumentując, że Fortnite jest grą nastawioną na współprace komercyjne, a podobne kontrowersje towarzyszyły już wcześniejszym crossoverom. Na ten moment nie wiadomo, czy zawartość związana z Harrym Potterem trafi do karnetu bojowego, czy też będzie dostępna w formie osobnych zestawów kosmetycznych. Jeśli przeciek się potwierdzi, więcej informacji pojawi się zapewne w najbliższych tygodniach, wraz z premierą Rozdziału 7 na początku grudnia. Tymczasem w oczekiwaniu na rozwój sytuacji możecie się nacieszyć kolaboracją Fortnite i Simpsonów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!