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LEGO Batman ze wzruszającym gestem. To hołd dla legendarnego głosu Batmana

Maciej Petryszyn
2026/06/21 15:00
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Wydane pod koniec maja LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza okazało się udaną produkcją. Teraz zaś zwrócono uwagę na jeszcze jedną rzecz.

Otóż twórcy gry postanowili uhonorować postać dla Batmana wręcz kluczową. Bez jego głosu wielu zwyczajnie nie wyobraża sobie Mrocznego Rycerza.

Kevin Conroy
Kevin Conroy
Foto: Gage Skidmore

Kevin Conroy uhonorowany w LEGO Batman

Kevin Conroy był głosem Bruca Wayne’a od 1992 roku. To jego słyszeliśmy w tak ikonicznych animacjach, jak Batman: The Animated Series czy też Batman Beyond. Również nim Batman przemawiał we wszystkich głównych odsłonach cyklu Arkham od Rocksteady. Wraz z Markiem Hamillem, czyli niezastąpionym Jokerem, Conroy przez lata tworzył niesamowity, świetnie uzupełniający się duet. Niestety jednak w 2022 roku w wieku 66 lat Amerykanin zmarł w następstwie raka jelita grubego. Wtedy też wspomniany Hamill zadeklarował, że nigdy więcej nie zdubbinguje Jokera, argumentując to cytatem ze swojej postaci: – Bez Batmana przestępczość nie ma puenty.

GramTV przedstawia:

Okazuje się jednak, że pośmiertnie Conroy raz jeszcze miał szansę być częścią uniwersum Batmana. Nagrane przez niego kwestie dialogowe wykorzystano właśnie w LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Niemniej, co ciekawe, tym razem nie w roli Człowieka Nietoperza. Zamiast tego głos zmarłego aktora usłyszymy w scenie odtwarzającej początek Batman Arkham: Asylum z 2009 roku – głos Conroya usłyszymy jako spikera nadającego przez system nagłośnieniowy więzienia. Dodatkowo społeczność odkryła, iż w Gotham ukryto billboard reklamujący talk-show zatytułowany After Hours with Conroy: The Voice of Gotham.

W przypadku LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight to niejedyny hołd oddany postaci zasłużonej dla uniwersum. Użyto wszak też głosu poprzednika Conroya, Adama Westa, który w grze odgrywa Batmana 66. To tylko kolejny argument za tym, by zagrać – nie bez powodu w naszej recenzji tytuł ten otrzymał 8,5 na 10. Na razie grać mogą jedynie posiadacze PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale już we wrześniu do tego grona dołączy społeczność Nintendo Switch 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/kevin-conroy-featured-in-lego-batman-legacy-of-the-dark-knight/

Tagi:

News
Kevin Conroy
aktor
lego batman
aktor głosowy
aktor dubbingowy
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112