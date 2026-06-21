LEGO Batman ze wzruszającym gestem. To hołd dla legendarnego głosu Batmana

Otóż twórcy gry postanowili uhonorować postać dla Batmana wręcz kluczową. Bez jego głosu wielu zwyczajnie nie wyobraża sobie Mrocznego Rycerza.

Foto: Gage Skidmore

Kevin Conroy uhonorowany w LEGO Batman

Kevin Conroy był głosem Bruca Wayne’a od 1992 roku. To jego słyszeliśmy w tak ikonicznych animacjach, jak Batman: The Animated Series czy też Batman Beyond. Również nim Batman przemawiał we wszystkich głównych odsłonach cyklu Arkham od Rocksteady. Wraz z Markiem Hamillem, czyli niezastąpionym Jokerem, Conroy przez lata tworzył niesamowity, świetnie uzupełniający się duet. Niestety jednak w 2022 roku w wieku 66 lat Amerykanin zmarł w następstwie raka jelita grubego. Wtedy też wspomniany Hamill zadeklarował, że nigdy więcej nie zdubbinguje Jokera, argumentując to cytatem ze swojej postaci: – Bez Batmana przestępczość nie ma puenty.