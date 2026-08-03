34 lata temu Clint Eastwood dał nam swój najlepszy western. To arcydzieło powinien znać każdy fan Red Dead Redemption 2

Niewiele westernów potrafiło jednocześnie oddać hołd klasyce gatunku i całkowicie ją przewartościować. Właśnie tego dokonał Bez przebaczenia – film, który wielu uważa za najwybitniejsze dzieło w reżyserskim dorobku Clinta Eastwooda.

3 sierpnia 1992 roku w Los Angeles odbyła się premiera Bez przebaczenia, jednego z najważniejszych westernów w historii kina. Film wyreżyserował i wyprodukował Clint Eastwood, który zagrał również główną rolę. Na ekranie towarzyszyli mu Gene Hackman, Morgan Freeman oraz Richard Harris. Western, który odmienił cały gatunek Akcja filmu rozpoczyna się po brutalnym okaleczeniu jednej z prostytutek w miasteczku Big Whiskey. Gdy miejscowy szeryf wymierza sprawcom wyjątkowo łagodną karę, kobiety postanawiają zebrać pieniądze na nagrodę za ich zabicie. To właśnie perspektywa łatwego zarobku skłania byłego rewolwerowca Williama Munny'ego do przyjęcia zlecenia. Wraz ze swoim dawnym towarzyszem Nedem Loganem i młodym strzelcem znanym jako Schofield Kid rusza na pozornie prostą misję, która szybko przeradza się w gorzką opowieść o przemocy, zemście i konsekwencjach zabijania.

Bez przebaczenia nie jest typowym westernem. Eastwood świadomie rozprawił się z romantycznym obrazem Dzikiego Zachodu, pokazując świat, w którym bohaterstwo ma wysoką cenę, a przemoc pozostawia trwałe piętno na każdym, kto po nią sięga. To właśnie takie podejście sprawiło, że film do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych przykładów tzw. rewizjonistycznego westernu.

GramTV przedstawia:

Krytycy byli zgodni niemal od samego początku. Produkcja zdobyła 96% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, a podczas gali Oscarów w 1993 roku triumfowała w najważniejszych kategoriach. Film zdobył cztery statuetki, w tym za Najlepszy film, Najlepszą reżyserię dla Clinta Eastwooda, Najlepszego aktora drugoplanowego dla Gene'a Hackmana oraz Najlepszy montaż. Otrzymał również dziewięć nominacji. Dla 62-letniego wówczas Eastwooda był to moment przełomowy. Bez przebaczenia było jego 24. filmem wyreżyserowanym samodzielnie, ale to właśnie ta produkcja przyniosła mu pierwszego Oscara za reżyserię i na dobre ugruntowała jego pozycję nie tylko jako gwiazdy westernów, lecz także jednego z najwybitniejszych amerykańskich reżyserów. W kolejnych latach twórca potwierdził swoją klasę filmami takimi jak Rzeka tajemnic, Za wszelką cenę czy Gran Torino. Dla wielu widzów i krytyków to właśnie Bez przebaczenia pozostaje jego największym osiągnięciem i jednym z najlepszych westernów, jakie kiedykolwiek powstały.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









