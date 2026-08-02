Smutna wiadomość dla fanów kultowej Rodziny Soprano

Zmarł Vincent Pastore, amerykański aktor charakterystyczny, którego największą rolą była postać Salvatorego „Big Pussy” Bonpensiero w kultowym serialu Rodzina Soprano. Miał 80 lat.

Smutna wiadomość dla fanów jednego z najwybitniejszych seriali w historii telewizji. W wieku 80 lat zmarł Vincent Pastore, aktor, który na zawsze zapisał się w pamięci widzów jako Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero. Jedna z najbardziej pamiętnych postaci Rodziny Soprano W serialu HBO Pastore wcielał się w wieloletniego przyjaciela Tony’ego Soprano i członka mafijnej rodziny. Choć jego bohater sprawiał wrażenie twardego gangstera, aktor potrafił nadać mu również ludzką twarz i emocjonalną głębię. Wątek „Big Pussy” oraz jego tragiczne losy do dziś uznawane są za jedne z najmocniejszych momentów całego serialu.

Jeszcze przed sukcesem Rodziny Soprano Pastore regularnie pojawiał się w filmach gangsterskich. W telewizyjnym Gotti zagrał Angelo Ruggiero, a wcześniej wystąpił także w słynnych Chłopcach z ferajny Martina Scorsesego.

GramTV przedstawia:

Choć najczęściej obsadzano go w rolach mafiosów, aktor udowadniał, że potrafi odnaleźć się również w innych gatunkach. W trakcie swojej kariery pojawił się w filmach Mickey Niebieskie Oko, Zrobione!, Gang braci, Revolwer oraz wielu produkcjach telewizyjnych i kinowych. Dla milionów widzów Vincent Pastore pozostanie jednak przede wszystkim niezapomnianym „Big Pussy” – jedną z najbardziej złożonych i tragicznych postaci w historii Rodziny Soprano. Przypomnijmy, że kultowy serial HBO, opowiadała o życiu nowojorskiego bossa mafii Tony’ego Soprano, który próbował pogodzić brutalną przestępczą działalność z problemami życia rodzinnego i regularnymi wizytami u psychoterapeutki. Serial emitowany w latach 1999–2007 uznawany jest za jedną z najwybitniejszych produkcji telewizyjnych w historii i dla wielu krytyków zapoczątkował złotą erę współczesnych seriali. Wraz z odejściem Vincenta Pastore’a świat pożegnał jednego z aktorów, którzy pomogli stworzyć tę telewizyjną legendę.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









