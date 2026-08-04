Gwiazda Marvela nowym Kratosem? Plotki o serialowym God of War

Taką propozycję miał teraz otrzymać w związku z God of War – serialem opartym na serii gier od Santa Monica Studio. Tam pierwotnie w rolę głównego bohatera, Kratosa, wcieli się miał Ryan Hurst. Co więcej, amerykański aktor miał już nawet zrealizować kilka odcinków, ale wtedy doznał na planie poważnej kontuzji. Poważnej na tyle, że na wiele miesięcy wykluczyła go ona z dalszego udziału w projekcie. Tymczasem twórcy nie chcieli zawieszać zdjęć i zamiast tego rozpoczęli poszukiwania zastępcy. Tym miałby zostać właśnie Bautista. Niemniej ewentualne odegranie roli pogromcy bogów wymagałoby od byłego wrestlera odbudowy masy mięśniowej.

Według doniesień producentom zależy, by zdjęcia na planie serialowego God of War wznowiono do połowy października. Niedawno pojawiły się jednak informacje, jakoby twórcy planowali więcej recastów. Po Kratosie nowego odtwórcę miałby otrzymać również jego fabularny syn, a więc Atreus.