Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiazda Marvela nowym Kratosem? Plotki o serialowym God of War

Maciej Petryszyn
2026/08/04 15:45
0
0

Czyżby twórcom serialowego God of War udało się znaleźć nowego odtwórcę głównej roli? Rozmowy podobno trwają.

Rozmowy z kandydatem, który wydaje się naprawdę interesującą opcją. Czy Dave Bautista zostanie nowym Kratosem?

God of War Ragnarok | Dave Bautista
God of War Ragnarok | Dave Bautista
Foto: Gage Skidmore

Dave Bautista nowym Kratosem?

57-letni Dave Bautista ma za sobą bogatą karierę w WWE, kilkukrotnie sięgając po pasy mistrzowskie. W 2006 roku rozpoczął jednak przygodę z filmem, debiutując w filmie Obcy krewni jako… wrestler. Potem wystąpił też w takich obrazach, jak Spectre, Blade Runner 2049, Diuna czy Naga Broń. Największą rozpoznawalność przysporzyła mu jednak rola Draxa w trylogii Strażnicy Galaktyki. W ramach Filmowego Uniwersum Marvela zagrał również w Thor: Miłość i grom oraz dwóch częściach Avengers. Trzy lata temu jednak pożegnał się z postacią Niszczyciela, skupiając się na innych propozycjach.

GramTV przedstawia:

Taką propozycję miał teraz otrzymać w związku z God of War – serialem opartym na serii gier od Santa Monica Studio. Tam pierwotnie w rolę głównego bohatera, Kratosa, wcieli się miał Ryan Hurst. Co więcej, amerykański aktor miał już nawet zrealizować kilka odcinków, ale wtedy doznał na planie poważnej kontuzji. Poważnej na tyle, że na wiele miesięcy wykluczyła go ona z dalszego udziału w projekcie. Tymczasem twórcy nie chcieli zawieszać zdjęć i zamiast tego rozpoczęli poszukiwania zastępcy. Tym miałby zostać właśnie Bautista. Niemniej ewentualne odegranie roli pogromcy bogów wymagałoby od byłego wrestlera odbudowy masy mięśniowej.

Według doniesień producentom zależy, by zdjęcia na planie serialowego God of War wznowiono do połowy października. Niedawno pojawiły się jednak informacje, jakoby twórcy planowali więcej recastów. Po Kratosie nowego odtwórcę miałby otrzymać również jego fabularny syn, a więc Atreus.

Źródło:https://insider-gaming.com/dave-bautista-in-talks-to-play-kratos-in-prime-videos-god-of-war/

Tagi:

Popkultura
God of War
Amazon
Kratos
aktor
Amazon Prime Video
Dave Bautista
recast
główna rola
Prime Video
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112