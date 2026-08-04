Gwiazda Marvela nowym Kratosem? Plotki o serialowym God of War

Rozmowy z kandydatem, który wydaje się naprawdę interesującą opcją. Czy Dave Bautista zostanie nowym Kratosem?
Dave Bautista nowym Kratosem?
57-letni Dave Bautista ma za sobą bogatą karierę w WWE, kilkukrotnie sięgając po pasy mistrzowskie. W 2006 roku rozpoczął jednak przygodę z filmem, debiutując w filmie Obcy krewni jako… wrestler. Potem wystąpił też w takich obrazach, jak Spectre, Blade Runner 2049, Diuna czy Naga Broń. Największą rozpoznawalność przysporzyła mu jednak rola Draxa w trylogii Strażnicy Galaktyki. W ramach Filmowego Uniwersum Marvela zagrał również w Thor: Miłość i grom oraz dwóch częściach Avengers. Trzy lata temu jednak pożegnał się z postacią Niszczyciela, skupiając się na innych propozycjach.
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