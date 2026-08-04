Nowy Bond zostanie ujawniony - to pewne. Pytanie brzmi: kiedy?

Producenci serii nie zdradzają nazwiska następcy Daniela Craiga, ale wszystko wskazuje na to, że ogłoszenie nastąpi jeszcze w tym roku.

Prace nad nowym filmem o Jamesie Bondzie nabierają tempa. Choć twórcy wciąż nie ujawnili, kto przejmie rolę Agenta 007 po Danielu Craigu, producentka Amy Pascal zasugerowała, że na oficjalne ogłoszenie nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

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Poszukiwania nowego Agenta 007 wchodzą w decydującą fazę

Według najnowszych doniesień Denis Villeneuve, który wyreżyseruje kolejną odsłonę serii, oraz producenci Amy Pascal i David Heyman zakończyli jeden z etapów castingu. Aktorzy, którzy przeszli dalej, mają w sierpniu wziąć udział w kolejnych przesłuchaniach. Sam Villeneuve ma osobiście kontaktować się z wybranymi kandydatami. Napięcie wokół castingu wyraźnie zatem rośnie. Mimo że nazwiska uczestników pozostają tajemnicą, Amy Pascal dała fanom wyraźny sygnał, kiedy mogą spodziewać się ogłoszenia nowego Jamesa Bonda.