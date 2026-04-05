Nintendo wyjaśnia brak wsparcia dla funkcji Handheld Mode Boost w Tomodachi Life: Living the Dream

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/05 21:00
Tomodachi Life: Living the Dream nie skorzysta z Handheld Mode Boost z bardzo prostego powodu.

Nintendo poinformowało, że gra Tomodachi Life: Living the Dream nie będzie wspierać nowej funkcji Handheld Mode Boost na konsoli Switch 2. Powodem jest fakt, że tytuł oferuje już te same korzyści wbudowane bezpośrednio w swoją konstrukcję.

Tomodachi Life: Living the Dream
Tomodachi Life: Living the Dream

Nintendo tłumaczy brak nowej funkcji w Tomodachi Life

W ubiegłym miesiącu Nintendo Switch 2 otrzymało aktualizację systemową, która wprowadziła długo wyczekiwaną przez graczy opcję Handheld Mode Boost. Nowa funkcja pozwala uruchamiać gry ze Switcha w trybie przenośnym z ustawieniami odpowiadającymi trybowi zadokowanemu. Oznacza to wyższą rozdzielczość 1080p oraz pełniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej konsoli. Dla porównania na pierwszym Switchu gry działały w rozdzielczości 1080p po podłączeniu do telewizora, natomiast w trybie przenośnym były ograniczane do 720p, aby dopasować się do ekranu i oszczędzać baterię. Switch 2, wyposażony w ekran 1080p i większą wydajność, umożliwia teraz granie w wyższej jakości także w trybie przenośnym.

Włączenie Handheld Mode Boost wiąże się jednak z jednym ograniczeniem. Wyłączony zostaje ekran dotykowy, ponieważ system traktuje wtedy konsolę jak pracującą w trybie zadokowanym. To oznacza, że gry korzystające z dotyku mogą wymagać wyłączenia nowej funkcji.

W przypadku Tomodachi Life: Living the Dream Nintendo zdecydowało się na inne rozwiązanie. Jak wyjaśnia firma, gra na Switchu 2 w trybie przenośnym i tak działa w rozdzielczości 1080p, niezależnie od tego, czy Handheld Mode Boost jest włączony, czy nie. Dzięki temu możliwe jest zachowanie obsługi ekranu dotykowego, co jest istotne dla rozgrywki i tworzenia postaci Mii. Choć na pierwszy rzut oka decyzja może wydawać się arbitralna, w praktyce oznacza ona lepsze doświadczenie dla graczy. Wysoka rozdzielczość idzie tu w parze z pełną funkcjonalnością sterowania dotykowego.

Nintendo zwróciło również uwagę na wersję demonstracyjną gry. Obecnie demo Tomodachi Life: Living the Dream – Welcome Version pozwala na włączenie Handheld Mode Boost, jednak nie jest to zamierzone działanie. W takiej konfiguracji ekran dotykowy nie działa. Firma zaleca, aby grać w demo z wyłączoną funkcją Handheld Mode Boost, co i tak zapewnia wyższą rozdzielczość oraz dostęp do sterowania dotykowego. Nadchodząca aktualizacja systemowa usunie możliwość włączania tej opcji w wersji demonstracyjnej.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/tomodachi-life-doesnt-support-switch-2s-handheld-mode-boost-because-it-runs-at-1080p-in-handheld-nintendo-says/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

