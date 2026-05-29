Nintendo przypomina kolejny wielki klasyk. Donkey Kong znowu rozrabia

Nintendo lubuje się w przypominaniu nam o swoich klasykach. Oto więc nadarza się okazja, by zagrać w kolejny z nich.
Tym razem nie jest to żadna z produkcji z Mario w roli głównej. Ba, nie jest to też The Legend of Zelda. Co zatem na nas czeka?
Donkey Kong 64 wraca jako klasyk Nintendo
Już niedługo abonenci usługi Nintendo Switch Online będą mogli na własnej skórze przekonać się, czym jest Donkey Kong 64. A czym? Mowa tutaj o produkcji wydanej pod koniec 1999 roku na słynną konsolę Nintendo 64. Była to szósta odsłona przygód sympatycznego goryla wydana na konsole domowe i została ona naprawdę ciepło przyjęta. Wystarczy spojrzeć na serwis Metacritic, gdzie średnia ocen wspomnianego tytułu to aż 90 na 100. To czyni z Donkey Kong 64 jednego z najwyżej notowanych przedstawicieli N64. Nie będzie więc przesadą nazwanie tej gry prawdziwym klasykiem.
Warto przy tym wszystkim zauważyć, że jeszcze do niedawna Donkey Kong 64 było jedyną w pełni trójwymiarową produkcją z gorylem w roli głównej. Sytuacja zmieniła się dopiero w minionym roku. To wtedy na rynek jako jeden z tytułów startowych konsoli Nintendo Switch 2 trafiło Donkey Kong Bananza, które godnie przejęło pałeczkę 3D, również zapracowując sobie na ogrom pozytywnych not. Niemniej nie wszystkie postacie znane z DK64 miały okazję powrócić. Lanky Kong czy Chunky Kong nie dostali w Bananzie swojej szansy na to, by przypomnieć o sobie publice.
Będą więc mogli zrobić to już 4 czerwca. To wtedy Donkey Kong 64 trafi do biblioteki Nintendo 64 w Nintendo Classic i abonamentu Nintendo Switch Online. Warto przy tym wspomnieć, że w nadchodzących miesiącach Japończycy sięgną jeszcze po inne klasyki, aczkolwiek w tym wypadku już w formie remake’ów. Ten na pewno dostanie Star Fox 64, a mówi się również, że odświeżenia doczeka się The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
