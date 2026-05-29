Nintendo przypomina kolejny wielki klasyk. Donkey Kong znowu rozrabia

Nintendo lubuje się w przypominaniu nam o swoich klasykach. Oto więc nadarza się okazja, by zagrać w kolejny z nich.

Tym razem nie jest to żadna z produkcji z Mario w roli głównej. Ba, nie jest to też The Legend of Zelda. Co zatem na nas czeka?

Donkey Kong 64 wraca jako klasyk Nintendo

Już niedługo abonenci usługi Nintendo Switch Online będą mogli na własnej skórze przekonać się, czym jest Donkey Kong 64. A czym? Mowa tutaj o produkcji wydanej pod koniec 1999 roku na słynną konsolę Nintendo 64. Była to szósta odsłona przygód sympatycznego goryla wydana na konsole domowe i została ona naprawdę ciepło przyjęta. Wystarczy spojrzeć na serwis Metacritic, gdzie średnia ocen wspomnianego tytułu to aż 90 na 100. To czyni z Donkey Kong 64 jednego z najwyżej notowanych przedstawicieli N64. Nie będzie więc przesadą nazwanie tej gry prawdziwym klasykiem.