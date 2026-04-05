Ogromny przeciek dotyczący gier na Nintendo Switch 2. Jeśli informacje się potwierdzą to fani pstryczka będą mieli piękne lato

Przecieki sugerują ogromne premiery na Nintendo Switch 2, które powinny mieć miejsce latem tego roku.
Jeśli najnowsze przecieki okażą się prawdziwe, lato bieżącego roku może być wyjątkowo intensywne dla posiadaczy Nintendo Switch 2. Konsola nie ma jeszcze nawet roku, a już zdążyła zbudować imponującą bibliotekę gier na wyłączność. Mimo wszystko Nintendo nie zamierza na tym poprzestać.
Grube przecieki dotyczące premier gier na Switcha 2
Na premierę urządzenia zadebiutowało Mario Kart World, a niewiele ponad miesiąc później pojawił się świetnie oceniany i nominowany do tytułu gry roku Donkey Kong Bananza. W kolejnych miesiącach na Switchu 2 regularnie ukazywały się następne produkcje, takie jak Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Kirby Air Riders czy chociażby ostatnio Monster Hunter Stories 3 i Pokemon Pokopia, które spotkały się z pozytywnym odbiorem. Obecnie jedyną nadchodzącą grą z potwierdzoną datą premiery jest Yoshi and the Mysterious Book, która ma trafić na rynek 21 maja. Jednak według przecieków, które zostały częściowo potwierdzone przez inne źródła, Nintendo szykuje znacznie więcej na lato 2026.
Według nieoficjalnych informacji, latem tego roku możemy zobaczyć aż pięć produkcji:
Fire Emblem: Fortune's Weave
nowa odsłona Nintendo Switch Sports
Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition
Splatoon Raiders
nowy, klasyczny Star Fox
Gracze powinni jednak podchodzić do tych doniesień z dużą ostrożnością. Nintendo zazwyczaj wydaje jedną dużą grę miesięcznie, więc możliwe jest rozłożenie premie, np. Star Fox, Fire Emblem i Splatoon Raiders mogłyby ukazywać się od końca czerwca do połowy września, a pozostałe tytuły pojawiałyby się pomiędzy nimi. Poza tym niektóre raporty sugerują również, że Fire Emblem: Fortune's Weave może zostać opóźnione do 2027 roku. Te same przecieki wspominają też o remake’u The Legend of Zelda: Ocarina of Time, który miałby zadebiutować w okresie świątecznym.
Wiele wskazuje na to, że Nintendo zorganizuje w czerwcu prezentację Nintendo Direct, podczas której ujawni swoje plany wydawnicze na lato 2026 i kolejne miesiące. Jeśli przecieki się potwierdzą, wydarzenie to może przynieść zapowiedzi wszystkich wymienionych projektów. Na razie gracze mogą odliczać dni do premiery Yoshi and the Mysterious Book i czekać na oficjalne informacje dotyczące przyszłości Switcha 2.
