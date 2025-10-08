Nintendo potwierdza Pikmina w nowym animowanym teaserze, ale nie podaje żadnych konkretów

Nowy projekt z serii Pikmin zapowiedziany w tajemniczym filmie “Close to You”, choć nadal brak konkretów.

Nintendo opublikowało nowy animowany teaser zatytułowany “Close to You”, który sugeruje powrót jednej z najpopularniejszych serii firmy, czyli Pikmin. Wideo, które zadebiutowało na oficjalnych kanałach Nintendo, zdaje się zapowiadać nowy projekt związany z marką, prawdopodobnie przygotowywany z myślą o nadchodzącym Nintendo Switch 2. Tajemniczy zwiastun “Close to You” potwierdza Pikmina Teaser opowiada krótką, ale intrygującą historię niemowlęcia, które pozostawione samo w pokoju przez mamę traci smoczek, który nagle unosi się w powietrze i znika w niewidzialnych rękach. Dziecko rusza w pogoń za przedmiotem, a całości towarzyszy delikatna, fortepianowa ścieżka dźwiękowa, podkreślająca rytm opowieści o nauce chodzenia. Choć sam film nie zawierał bezpośrednich odniesień do Pikminów, fani szybko zauważyli charakterystyczne elementy, takie jak sposób, w jaki niewidzialne istoty poruszają przedmiotami, czy też subtelne dźwięki przypominające motywy muzyczne z serii.

Początkowo “Close to You” wydawał się po prostu artystycznym filmem promocyjnym, jednak Nintendo opublikowało jego alternatywną wersję w aplikacji Nintendo Today na smartfony, w której bezpośrednio potwierdzono obecność Pikminów. To oficjalnie łączy teaser z marką. Na razie nie można jeszcze udostępniać treści z aplikacji Nintendo Today, ale pojawienie się tej wersji zwiastuna sugeruje, że Nintendo wkrótce opublikuje Pikminową edycję zwiastuna w szerszemu gronu odbiorców. Nintendo nie ujawniło jeszcze, czy zwiastun zapowiada całkowicie nową część Pikmina, rozszerzenie do Pikmin 4 (np. w formie aktualizacji dla Switch 2), czy może spin-off poświęcony przygodom samych roślinnych stworków. Już w 2023 roku producent Pikmin 4, Takashi Tezuka, zapewniał w wywiadach, że fani nie będą musieli długo czekać na kolejny tytuł z serii: Postaramy się, by fani nie czekali zbyt długo.

GramTV przedstawia:

Ostatnia część cyklu, czyli Pikmin 4, ukazała się w 2023 roku na Nintendo Switch i sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Gra wprowadziła wiele nowości, m.in. psa Otachiego, który wspierał gracza w eksploracji i walce, a także liczne usprawnienia w rozgrywce. Seria Pikmin ma już ponad dwie dekady historii. Pierwsza gra zadebiutowała w 2001 roku na GameCube i opowiadała o przygodach kapitana Olimara, który po katastrofie statku trafia na tajemniczą planetę zamieszkaną przez maleńkie stworzenia. Pikmin był przełomowy, ponieważ łączył elementy strategii czasu rzeczywistego z logiczną eksploracją środowiska. Choć Nintendo milczy na temat szczegółów, publikacja oficjalnego teaseru sugeruje, że nowy projekt Pikmin znajduje się już w produkcji.